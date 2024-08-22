Такая ситуация вредит самой Италии, а ее продолжение может стать разрушительным с точки зрения промышленной политики, предупреждает гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Страны-члены ЕС решили ослабить санкции против РФ, и позволили дополнительно импортировать 10,7 млн тонн российской стали в Евросоюз. Некоторые итальянские предприятия этим воспользовались, и продолжили покупать российские слябы, таким образом подрывая экономику собственной страны и финансируя вооруженную агрессию Москвы против Украины, говорится в материале итальянской газеты Corriere della Sera.

Согласно пакету, единогласно принятому правительствами 27 стран в октябре 2022 года, импорт слябов из России должен был полностью прекратиться 30 сентября 2024 года. Однако переломный момент для российских слябов наступил в декабре прошлого года, когда, опять же единогласно, страны ЕС тихо отложили закрытие европейского рынка для российского продукта до 2028 года. Фактически это было разрешение на ввоз в ЕС еще 10,7 млн тонн российской стали. Эта продукция дешевле примерно на 15% из-за более низких затрат на электроэнергию в России, указывает издание.

"Такая ситуация вредит Италии, а ее продолжение может даже стать разрушительным с точки зрения промышленной политики. К сожалению, некоторые игроки отрасли через правительства своих стран продолжают утверждать, что полный запрет ввоза российских слябов вызовет проблемы. По моему мнению, это не соответствует действительности, и в этом есть определенная доля лицемерия. Это вредит этичным производителям, которые не покупают сырье у страны, начавшей войну", – отметил в комментарии изданию генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

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Он также обратил внимание на противоречия в итальянской промышленной системе – ведь, покупая продукцию у россиян, предприятия подрывают состояние собственных предприятий.

"В вашей стране ситуация еще более парадоксальная. Некоторые итальянские промышленники покупают слябы в России, фактически финансируя военную агрессию Москвы. При этом правительство Италии восстановило контроль над заводами в Таранто, которые ранее принадлежали индийской компании ArcelorMittal. Поэтому те, кто закупает продукцию в России, не покупают ее у Acciaierie per l'Italia, которая сейчас находится под контролем правительства и продолжает работать с низкой загрузкой", – отмечает Рыженков.

Таким образом покупатели фактически подпитывают российскую экономику и наносят вред итальянской: во-первых, они не покупают у местного итальянского производителя, а во-вторых – вредят честным производителям, которые не покупают российскую продукцию из этических соображений.

Как известно, "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова планирует инвестировать средства в завод по производству зеленой стали в итальянском Пьембино. Это позволит компании связать высококачественную украинскую руду с производством стали в Италии и развивать металлургию обеих стран.

Напомним, ранее депутаты ПАСЕ призвали ЕС усилить санкции против металлургии РФ, ведь несмотря на все запреты, она продолжает зарабатывает миллиарды на войне. Путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это даст РФ возможность импортировать в ЕС продукции на более чем 8 миллиардов евро.