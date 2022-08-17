Россия похищает в Украине металл, а потом пытается выдать его за свой, отметили в Федерации металлургов.

Россия ворует на оккупированных территориях Украины металлопродукцию, а потом выдает ее за товар собственного производства и пытается продать. Сколько всего металла украдено – неизвестно, но на складах в Мариуполе находилась продукция на сотни миллионов. Об этом рассказал глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"Речь идет о сотнях тысяч тонн металла, на сотни миллионов долларов. Трудно сказать, сколько вывезли, потому что мы не знаем, все ли они вывезли, или что-то осталось. Возможно, они его попытаются выдать за металл производства России или будут продавать таким потребителям, которые не обращают внимание на происхождение товара. Но компания "Метинвест", как хозяйка украденных объемов металла, отслеживает эти процессы, планирует преследовать этих пиратов и уже предприняла определенные меры на международных площадках, чтобы они заплатили за этот металл, или не имели возможности его продать", - рассказал Беленький.

В том, что Россия будет использовать похищенный в Украине металл для собственных нужд, он сомневается.

"У России есть избыточные металлургические мощности. Поэтому за счет собственного производства использовать тот металл, что они здесь украли, - нецелесообразное решение. Скорее всего, они будут пытаться продать его куда-то наружу", - отметил Беленький.

Как известно, официальные новостные каналы России сообщали о трех кораблях, которые перевезли в Ростов металлургическую продукцию, похищенную из Мариупольского порта. Эта продукция была произведена на заводах Азовсталь и ММКИ группы Метинвест: по словам генерального директора компании Юрия Рыженкова, убытки от грабежа Россией украинского металла оцениваются в 600 миллионов долларов.

Ранее группа американских чиновников и аналитиков ISRP, которая занимается документированием ограблений России на нашей территории, опубликовала отчет, где собраны доказательства минимум 50 случаев кражи Россией украинского металла и зерна. По данным аналитиков, Россия украла из Украины более полумиллиона тонн зерна. Также было вывезено 11 тыс. тонн металла, а 28 тыс. тонн уже загружено на корабли и будет вывезено в ближайшее время.