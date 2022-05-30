Наборы от гумпроекта "Спасаем жизни" получили уже 55 тысяч человек, сообщил Вишняков.

Уже 55 тысяч украинцев получили продуктовые наборы от Гуманитарного проекта "Спасаем жизни", созданном группой Метинвест и ДТЭК при координации Фонда Рината Ахметова. Партнерами проекта стали 88 компаний со всего мира. Об этом рассказал руководитель проекта Александр Вишняков. Он также уточнил: Меморандум с Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, который Гумпроект подписал на днях, позволит увеличить объемы ежемесячной помощи на 200 тонн.

"По международным оценкам, каждый пятый украинец сегодня сталкивается с голодом. Наши партнеры знают, какие продукты питания у нас в приоритете, чтобы оказать помощь самым незащищенным слоям населения - инвалидам, матерям-одиночкам, многодетным семьям. Именно для них формируются помощь из самых необходимых продуктов питания. Эти наборы формируются по стандартам ВОЗ, его хватает на 10-14 дней сбалансированного питания. Такие наборы получили уже 55 тысяч человек. А благодаря партнерству, подписанному с министерством Германии, мы сможем увеличить это количество до 100 тысяч человек", - рассказал Вишняков.

По его словам, уже 88 компаний принимает участие в проекте либо перечислением средств, либо передачей продуктов. Такое доверие партнеров вызвано репутацией акционера, Рината Ахметова, и прозрачностью компаний Метинвест, ДТЭК. Большое значение также имеет тот факт, что Фонд Рината Ахметова помогает украинцам, пострадавшим от военного конфликта с РФ, еще с 2014 года.

"Сейчас, конечно, другие масштабы и другие запросы. Но мы стараемся помочь как можно большему количеству людей, и самая большая для нас сложность - это логистика. Организована доставка продуктов железной дорогой, автомобильным транспортом. К сожалению, остается недоступной морская логистика, и вся нагрузка легла на железную дорогу. Но мы справляемся: мы доставили уже 2,5 тысячи тонн продуктов. Для сравнения: это состав в 120 вагонов. Мы планируем доставить еще 1000 тонн", - пояснил Вишняков.

Он уточнил: Гумпроект находится в плотном контакте с военными администрациями городов. Именно они определяют объем помощи, который необходим, сколько социально незащищенных людей там находится, сколько людей остается в городах, которые находятся в эпицентре боевых действий.

Напомним, Фонд "Do it together" Гуманитарного проекта "Спасаем жизни" подписал меморандум о сотрудничестве c Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. В рамках этого меморандума планируется, что Украина будет получать от Германии 200 тонн помощи ежемесячно, что позволит увеличить количество украинцев, которые эту помощь получают, до 100 тысяч человек.