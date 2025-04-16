Олег Крот представил планы развития легендарного польского бренда Ursus: модернизация, новые рабочие места и выход на мировые рынки

Олег Крот, главный инвестор и генеральный директор компании M.I. Crow sp. z o.o., которая владеет брендом Ursus, представил программу развития производства сельскохозяйственной техники в Польше. В ближайшие месяцы предприятие ожидает масштабная модернизация, запуск новых продуктов, создание сотен рабочих мест и выход на международные рынки.

M.I. Crow стала новым владельцем Ursus в начале 2025 года, приобретя часть активов обанкротившегося Ursus S.A. По словам Крота, первым шагом стало стабилизационное финансирование: был привлечен акционерный заем в размере 100 млн злотых для покрытия базовых расходов на материалы, электроэнергию, новые технологии и оборудование.

Сейчас предприятия Ursus в Добром Място и Люблине возобновили производство тракторов, прицепов, погрузчиков и комплектующих, а штат компании уже насчитывает 250 работников.

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В ближайшие два года M.I. Crow инвестирует в Ursus более 176 млн злотых. Из них более 70 млн будет направлено на закупку новых станков и оборудования, что позволит значительно увеличить производственные мощности. В результате планируется создать не менее 210 новых рабочих мест.

"Мы планируем возродить Ursus как современного европейского производителя сельскохозяйственной техники. Закупка нового оборудования позволит нам производить конкурентоспособную продукцию в Польше, в частности в Добром Място и Люблине. Мы также будем развивать локацию в Бедашках, которая на первом этапе будет служить складом, - сообщил Олег Крот, - Это не просто бизнес: это инвестиция в экономику, людей и технологии."

Ursus также сосредоточится на энергоэффективности и экологической модернизации. До 2027 года компания планирует инвестировать 16 млн злотых в уменьшение энергопотребления, тепломодернизацию и внедрение новых технологий.

Кроме того, Ursus будет выходить на международные рынки, в частности в страны Европейского Союза, Канады, Ближнего Востока и Северной Африки.

"Наша цель - не только сохранить историческое наследие Ursus, но и сделать его узнаваемым игроком на глобальном рынке. Для этого мы объединяем инвестиции, опытную команду и современные технологии", - подчеркнул Олег Крот.

Компания вводит активную R&D-программу - на исследования и разработки планируется выделять 2-3% от годового дохода. В Добре Място сосредоточатся на разработке двигателей для тракторов и дронов, а в Люблине откроют лабораторию по автоматизации и созданию программного обеспечения для аграрной техники.

Ursus инвестирует в полный цикл - от идеи до готового продукта. Это включает найм инженеров, создание прототипов, тестирование и гибкое производство. Новое поколение техники будет адаптировано к потребностям современного аграрного рынка - не только Польши, но и всего Европейского региона.

Ursus - старейший польский бренд в области машиностроения. Основанный в 1893 году, он более века был символом польской промышленности. В 2021 году компания была признана банкротом, а в 2022 - исключена из Варшавской фондовой биржи. Теперь бренд получил вторую жизнь - благодаря инвестициям и четкому плану действий от новых владельцев.

"Мы не просто купили бренд - мы купили ответственность. И мы ее выполним - с уважением к наследию Ursus, с верой в будущее и с четким пониманием, что впереди у нас много работы", - резюмировал Олег Крот.