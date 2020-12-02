Чистая прибыль ОГХК по итогам 2020 года составит около 600 млн грн - в 6 раз больше прошлогоднего результата.

АО “Объединенная горно-химическая компания”, которая управляет Иршанским и Вольногорским ГОКами, остается показательным предприятием для Фонда государственного имущества Украины.

Такое мнение выразил врио главы правления АО “ОГХК” Артур Сомов, подводя финансовые итоги года для госкомпании. По мнению руководителя ОГХК, это стало возможным благодаря оптимизации корпоративного управления предприятия.

“Следует отметить, что в вопросах оптимизации операционного управления ОГХК сделала уверенный шаг вперед. Для Фонда госимущества, который является представителем акционеров в лице государства мы были и до сих пор остаемся показательным предприятием”, - заявил Сомов.

Чистая прибыль АО “ОГХК” по итогам 2020 года составит около 600 млн грн - в 6 раз больше прошлогоднего результата в 100 млн грн. Существенное увеличение чистой прибыли стало возможным благодаря борьбе с коррупцией и модернизации системы закупок и продаж. Изменения в цен на сырье существенно не повлияло на финансовые показатели предприятия.

В АО “ОГХК” также отмечают, что подготовка к приватизации предприятия находится на финальной стадии. В компании работает аукционная комиссия, в состав которой вошли представители власти и предприятий-лидеров отрасли, контролирующие органы. Требования к инвестору при этом будут включать запрет на сокращение рабочих мест на определенный период и требования по обеспечению социального пакета для всех сотрудников.

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Автор: УНИАН