Основатель и глава компании Tesla Inc. Илон Маск опустился на третью строчку в рейтингах самых состоятельных людей мира.
Так, по данным ежедневного рейтинга миллиардеров Forbes, состояние Маска составляет $146,5 млрд, только за последние сутки он потерял $2,6 млрд.
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На второй строчке закрепился владелец группы LVMH Бернар Арно со $182,6 млрд. Возглавляет рейтинг глава Amazon Джефф Безос ($189,5 млрд), у занимающего четвертую позицию Билла Гейтса — $127,9 млрд.
По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска оценивается в $160,6 млрд — за минувшие сутки он потерял $3,16 млрд, а с начала года — $9,09 млрд.
Состояние Бернара Арно, занимающего вторую строчку составляет $161,2 млрд (рост с начала года — на $46,8 млрд). Лидера рейтинга, Безоса, Bloomberg оценивает в $190 млрд, Гейтса — в $144 млрд.
Сокращение состояние Маска связано с падением акций Tesla в последнюю неделю более чем на 8%.
При этом в начале года Маск дважды кратковременно поднимался даже на первые строчки рейтингов богатейших людей планеты.
Примечательно, что заявления Илона Маска в Twitter уже дважды приводили к обвалу курса биткоина — после того, как глава Tesla заявил, что перестанет принимать платежи за электрокары в биткоинах, и после заявления о том, что Tesla может продать свои активы в биткоинах. Эти заявления уменьшили и капитализацию самой компании, которая часть своих активов держит в криптовалюте.
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- 8 января 2021 года Маск занял первую строчку в списке Forbes.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов.
- 12 января 2021 года Маск потерял первое место в рейтинге богатейших людей планеты.
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