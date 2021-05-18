Илон Маск с начала года дважды возглавлял рейтинг богатейших людей планеты, но откатился на третью строчку.

Основатель и глава компании Tesla Inc. Илон Маск опустился на третью строчку в рейтингах самых состоятельных людей мира.

Так, по данным ежедневного рейтинга миллиардеров Forbes, состояние Маска составляет $146,5 млрд, только за последние сутки он потерял $2,6 млрд.

Читайте такжеМаск потерял первое место в рейтинге богатейших людей планеты

На второй строчке закрепился владелец группы LVMH Бернар Арно со $182,6 млрд. Возглавляет рейтинг глава Amazon Джефф Безос ($189,5 млрд), у занимающего четвертую позицию Билла Гейтса — $127,9 млрд.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска оценивается в $160,6 млрд — за минувшие сутки он потерял $3,16 млрд, а с начала года — $9,09 млрд.

Состояние Бернара Арно, занимающего вторую строчку составляет $161,2 млрд (рост с начала года — на $46,8 млрд). Лидера рейтинга, Безоса, Bloomberg оценивает в $190 млрд, Гейтса — в $144 млрд.

Сокращение состояние Маска связано с падением акций Tesla в последнюю неделю более чем на 8%.

При этом в начале года Маск дважды кратковременно поднимался даже на первые строчки рейтингов богатейших людей планеты.

Примечательно, что заявления Илона Маска в Twitter уже дважды приводили к обвалу курса биткоина — после того, как глава Tesla заявил, что перестанет принимать платежи за электрокары в биткоинах, и после заявления о том, что Tesla может продать свои активы в биткоинах. Эти заявления уменьшили и капитализацию самой компании, которая часть своих активов держит в криптовалюте.

Как менялась позиция Tesla в рейтинге

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко