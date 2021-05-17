Речь идет о продуктах, которые были представлены на Diia Summit.

Обновление мобильного приложения для оцифрованных документов и услуг "Дія" является обязательным условием для получения доступа к новым цифровым продуктам, которые были представлены на сегодняшнем Diia Summit.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Минцифры.

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В частности, на вопрос о том, является ли обязательным условием обновление приложения, в Минцифры ответили «Да».

Обновить приложение можно, загрузив его новую версию с Google Play или App Store.

Новые продукты "Дія"

Сегодня, 17 мая, Минцифры представило ряд новых цифровых продуктов, среди которых смена места регистрации онлайн, цифровая подпись в "Дія", онлайн-регистрация имущественных прав, возможность подачи внутренне перемещенным лицом заявления о намерении получить льготный кредит на жилье, замена водительского удостоверения и прочее.

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Автор: Павел Степанец