По всей Украине можно найти почти 11 тыс. квартир посуточно, 1 250 домов, почти 1 000 хостелов и несколько сотен вариантов гостиниц.

В канун новогодних праздников арендодатели стали увеличивать количество жилых объектов посуточно, однако пока не увеличивают цены.

Об этом сообщает пресс-служба портала "OLX Недвижимость".

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"Ближе к зимнему сезону украинцы стали активнее искать на "OLX Недвижимость" жилье посуточно. Самое популярное направление для дома на сутки – запрос "Карпаты". Уже в октябре его вводили в поисковой строке около 6 800 раз. Следом за ним пытаются найти дом с бассейном, дом с баней и жилье в Буковеле", - сказано в сообщении.

Арендодатели реагируют на спрос и увеличивают количество объектов, однако пока не увеличивают цены. Так, например, уже сейчас по всей Украине можно найти почти 11 тыс. квартир посуточно, 1 250 домов, почти 1 000 хостелов и несколько сотен вариантов гостиниц и баз отдыха.

Отмечается, что больше всего квартир, ожидаемо, в Киеве. Несмотря на сезон, на втором месте – Одесса, а замыкает тройку Львов. В пятерке также оказались Харьков и Днепр. Цены остаются такими, как и в начале осени. При этом по сравнению с ноябрем и декабрем 2020 года в разгар активного сезона, уже сейчас, в сентябре-октябре, можно наблюдать увеличение стоимости от 4 до 25%.

Однокомнатные квартиры посуточно выросли в цене на 7% в среднем по стране. Рекордные 20% почувствуют на себе те, кто захочет снять квартиру в Чернигове, средняя цена там – 500 грн. На 19% в октябре по сравнению с декабрем 2020 года выросли цены на самые популярные объекты — однокомнатные квартиры в Киеве.

В канун праздников уже в октябре по сравнению с прошлым месяцем особенно увеличился спрос на однушки в отдельных городах. Арендаторы стали интересоваться на 41% больше жильем в Чернигове, на 39% - в Хмельницком, на 21% - в Виннице.

Двухкомнатные квартиры рост цен затронул меньше — всего 4% в среднем по Украине. Если смотреть на топ городов по этому критерию, то во Львове и Виннице рост самый большой – на 12,5%. Сами арендаторы стали проявлять более активный интерес к объектам в Житомире — на 71%, Николаеве — 36% и в Хмельницком — 31%.

Трехкомнатные квартиры сейчас можно снять посуточно на 3% дороже. При этом в Запорожье, Кропивницком и Луцке арендная плата за сутки выросла более чем на 20%. Что касается спроса, в октябре по сравнению с сентябрем на 83% больше украинцы стали отзываться на объявления в Херсоне. В Черкассах упала стоимость арендной платы, но, несмотря на это, тоже поднялся интерес к трёшкам — на 79%. На 65% активнее стали интересоваться большим жильем в Житомире.

Также в OLX отмечают, что к новогодним праздникам арендодатели начинают сдавать больше домов. Особенно это заметно в Киеве — сейчас там на 9% выросло количество предложений для тех, кто хочет посуточно арендовать. На втором месте — Славское, на третьем — Яремче.

Цены на дома в городах, где предлагают больше объектов в октябре, выглядят так: Одесса — в среднем 2 500 грн/сутки, Киев — 5 000 грн, Яремче — 1 200 грн, Славское — 850 грн, Харьков — 2 000 грн, Днепр - 3 000 грн.

Цены на жилье:

За три квартала 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине, по сравнению со стоимостью на конец прошлого года, выросли в среднем на 13,8%.

Автор: Екатерина Жирий