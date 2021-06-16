Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки «Новая почта» опубликовала график работы на Троицу (20 и 21 июня) и День Конституции (28 июня).
Соответствующий график распространила пресс-служба компании.
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«Новая почта»
В воскресенье, 20 июня, отделения и адресная доставка «Новой почты» будут работать в обычном режиме.
21 июня и 28 июня отделения и адресная доставка «Новой почты» будут работать согласно графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).
С графиком работы конкретного отделения можно ознакомиться здесь.
Пресс-служба подчеркнула, что в дни между праздниками «Новая почта» будет работать по обычному графику.
«Укрпошта»
20−21 июня и 28 июня будут работать только дежурные отделения «Укрпошты».
Перечень отделений «Укрпошты», которые будут работать:
В остальные дни отделения будут работать в обычном режиме.
21 и 28 июня в Украине является выходными в связи с празднованием религиозного праздника Троицы и государственного - Дня Конституции.
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