21 июня и 28 июня отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать согласно графику, по которому работают в воскресенье.

Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки «Новая почта» опубликовала график работы на Троицу (20 и 21 июня) и День Конституции (28 июня).

Соответствующий график распространила пресс-служба компании.

«Новая почта»

В воскресенье, 20 июня, отделения и адресная доставка «Новой почты» будут работать в обычном режиме.

21 июня и 28 июня отделения и адресная доставка «Новой почты» будут работать согласно графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).

С графиком работы конкретного отделения можно ознакомиться здесь.

Пресс-служба подчеркнула, что в дни между праздниками «Новая почта» будет работать по обычному графику.

«Укрпошта»

20−21 июня и 28 июня будут работать только дежурные отделения «Укрпошты».

Перечень отделений «Укрпошты», которые будут работать:

20 июня;

21 июня;

28 июня.

В остальные дни отделения будут работать в обычном режиме.

21 и 28 июня в Украине является выходными в связи с празднованием религиозного праздника Троицы и государственного - Дня Конституции.

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Автор: Павел Степанец