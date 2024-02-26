В Украине разрабатывается программа кэшбэка, по которой при покупке украинских товаров и услуг потребители смогут получить возврат части средств. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятия "Сделано в Украине".
"Разрабатывается программа украинского кэшбэка "Покупай украинское". За покупку определенных типов сделанных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карточку", – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что перед Украиной стоит задача, чтобы украинские деньги остались и работали в государстве, поскольку это налоги и зарплаты для украинских воинов.
По его словам, сейчас уже готовятся финансовые и технические параметры украинского кэшбэка.
"Должны постараться, чтобы эта программа начала работать уже в этом году", – добавил президент.
Последние заявления Владимира Зеленского
25 февраля состоялась большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского во время форума "Украина. Год 2024". На которой он, в частности, сообщил, что 2024 год является "переломным" и от него может зависеть формат окончания войны.
Зеленский также заявил, что ротация военных, которые длительное время находятся на передовой является главным вопросом, требующим упорядочения в контексте мобилизации.