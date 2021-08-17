Начат целый ряд проектов на сотни миллионов долларов для сохранения своих позиций

Украинская металлургия из-за глобального стремления к декарбонизации играет на руку украинским металлургическим компаниям.

Это, однако, означает, что отечественным металлургическим компаниям предстоит сложная и дорогостоящая трансформация производственных процессов - конкуренция на глобальном рынке в ближайшие несколько лет будет увеличиваться, и чтобы там оставаться, украинским предприятиям придется инвестировать в эффективность.

Об этом идет речь в статье Uaprom.info "Прибыль без оптимизма: металлургов ждет скорое охлаждение рынка".

"Нашим предприятиям, чтобы остаться на экспортном рынке, нужно наращивать инвестиции, а это возможно только в том случае, если будет грамотная госполитика, которая не будет увеличивать себестоимость для наших предприятий", - считает президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, украинские металлурги уже начали целый ряд проектов на сотни миллионов долларов для сохранения своих позиций.

"Предприятия используют возникшие возможности и в хорошие времена инвестируют всю прибыль в увеличение эффективности и в увеличение объемов производства - чтобы пережить сложности, которые еще впереди", - резюмировал он.

Автор: Григорий Бондарь