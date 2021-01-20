«Метинвест» намерен продолжить деятельность в этом направлении и в 2021 году.

Группа компаний «Метинвест» за последние пять лет вложила в реализацию важных социальных проектов и благоустройство общественных пространств в Мариуполе более 362 миллионов гривень.

Как пишет «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу компании, эта сумма была направлена на обустройство городских мест отдыха, создание современных парков и скверов, а также IT-хабов и многофункциональных центров предоставления административных услуг.

В частности, начиная с 2016 года, при помощи «Метинвеста» в партнерстве с Фондом развития Мариуполя, муниципалитетом и европейскими партнерами в городе был реализован целый ряд важных проектов:

в 2016 году в городе появился первый центр предоставления административных услуг;

отремонтировано и подготовлено помещение для сервисного центра МВД в Донецкой области и еще одного ЦПАУ;

открыты два IT-хаба – Multi-Hub "SPALAH" и IT-хаб "1991";

к юбилею Мариуполя в реконструированном Театральном сквере появился современный музыкальный пешеходный фонтан;

благодаря инвестициям компании в городе была реконструирована Греческая площадь;

в обновленном парке «Веселка» открылась «маленькая Голландия» – комфортная благоустроенная зона с детскими площадками и каменным гротом;

рядом с парком «Веселка» открылся самый большой в Украине центр административных услуг «Мультицентр», возле которого установлен светодинамический пешеходный фонтан.

Помимо этого, «Метинвест» активно принимал участие в проекте «Уютный двор», благодаря которому в Мариуполе в десятки раз увеличилось количество современных благоустроенных дворов – с игровыми площадками, качелями и горками, беседками и скамейками, площадками для занятия спортом.

В 2020 году в сотрудничестве с муниципалитетом компания продолжила создавать комфортные и функциональные общественные пространства, в частности, обустроив современное место отдыха на городском пирсе и иллюминацию на площади Свободы.

Также металлургическая компания инвестировала в реконструкцию зоны отдыха в мариупольском парке имени Гурова.

«Ежегодно группа «Метинвест» инвестирует значительные средства в социальную ответственность и выбирает для реализации наиболее важные для развития города проекты. Системный подход в этой работе приносит необходимые для горожан результаты. Мы стремимся сделать Мариуполь комфортным для всех: детей, молодежи, пенсионеров, людей с особыми потребностями», – подчеркнул генеральный директор МК «Азовсталь» группы компаний «Метинвест» Энвер Цкитишвили.

При этом «Метинвест» намерен продолжить деятельность в этом направлении и в 2021 году.

«Сотрудничество в развитии Мариуполя – капитальный социальнозначимый проект, который не остановлен даже в сложных условиях из-за пандемии коронавируса. Группа «Метинвест» продолжает совместно с городом реализацию важных, формирующих будущее социальных проектов», – добавил генеральный директор ММК имени Ильича группы компаний «Метинвест» Тарас Шевченко.

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Автор: УНИАН