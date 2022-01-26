Лидирует по новым позициям в прошлом году комбинат "Азовсталь".

В 2021 году предприятия группы "Метинвест" начали производить 54 новых вида продукции. Такого результата компании удалось достигнуть благодаря рыночной конъюнктуре, темпам производства и продаж.

Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Метинвест".

Среди новых продуктов - от стальных полуфабрикатов до оцинкованного рулона. Лидирует по новым позициям комбинат "Азовсталь", на второй строчке оказался ММК имени Ильича, на третьем – "Запорожсталь", а замыкают пятерку металлургический комбинат в Каменском и "Юнистил".

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Так, "Азовсталь" освоил производство новых стальных заготовок, эти качественные полуфабрикаты предназначались для рынка Европы. В 2021 году было поставлено более 200 тысяч тонн этой продукции клиентам.

На ММК имени Ильича произвели восемь новых видов продукции, например, горячекатаный рулон в новых толщинах и новые марки стали.

На "Запорожстали" в 2021 году расширили марочный и размерный сортамент рулонной продукции по зарубежным стандартам - по евро- и американскому.

А вот в сегменте оцинкованной продукции лидером стал "Юнистил", он успешно вывел эти новые продукты на рынок.

Днепровский коксохим также вывел на рынок ряд новинок. Среди них – материалы для волочения проволоки и изготовления канатов, а также круглый прокат для изготовления машиностроительных деталей и строительных элементов.