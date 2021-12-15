Жюри выделило "Метинвест" среди топ-50 украинских компаний и отдало "золото" в одной из номинаций.

Состоялась церемония награждения лидеров украинского бизнеса, организованная журналом "Власть и деньги". Речь идет о топ-50 компаниях, оказавших сильное влияние на развитие экономики страны в 2021 году.

Как сообщили в пресс-службе компании "Метинвест", она победила в номинации "Выбор экспертного жюри".

"Метинвест" в упорном соревновании с лучшими из лучших занял первую позицию по итогам голосования экспертного жюри, опередив "Розетку", - говорится в сообщении.

Так, жюри принимало во внимание данные о социальной и кадровой политике компаний, программах корпоративной социальной отвественности и работе с партнерами.

В своих оценках жюри использовало также индекс ExpressAnalysis от YouControl.

Отмечается, что из 273 компаний журнал "Власть и деньги" выбрал топ-50 компаний, сумевших в кризис не только сохранить персонал, но и продолживших внедрять инвестиционные программы. Рейтинг назывался "Топ-50 лучших компаний Украины".

Автор: Григорий Бондарь