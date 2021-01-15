Комиссия получила заявки от пяти компаний.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отклонила все поданные заявки на получение лицензий для предоставления услуг проведения и организации азартных игр.

Об этом говорится на сайте Комиссии.

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Комиссия оставила заявки без рассмотрения из-за неправильно оформленных документов. Всего регулятор получил заявки от пяти компаний.

В частности ООО Геймдев, ООО Фан Гейм и ООО СПЕЙСИКС подавали заявки на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в сети Интернет.

Еще две компании — ООО ИМПЕРИЯ Азарт и ООО ВОЛНА 4444 — подавали заявки на организацию азартных игр оффлайн.

Что этому предшествовало

14 июля 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д).

В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве. Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещения казино разрешено на территории зданий, где расположены отели категории "четыре и пять звезд".

23 сентября 2020 года Кабинет министров создал комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, в составе которой будет 230 сотрудников.

Главная задача комиссии - выполнение функции органа лицензирования хозяйственной деятельности в лотерейной сфере, получение и рассмотрение заявлений с документами, выдача лицензий или отказ в выдаче лицензий, переоформление лицензий, приостановление действия лицензии полностью или частично, возобновление действия лицензии полностью или частично, аннулирование лицензий полностью или частично, расширение или сужение вида хозяйственной деятельности лицензиатом.

22 октября 2020 года Кабинет министров Украины назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Елену Водолажко и Евгения Гетьмана - членами данной комиссии.

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Автор: Елена Коваленко