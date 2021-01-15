Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отклонила все поданные заявки на получение лицензий для предоставления услуг проведения и организации азартных игр.
Об этом говорится на сайте Комиссии.
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Комиссия оставила заявки без рассмотрения из-за неправильно оформленных документов. Всего регулятор получил заявки от пяти компаний.
В частности ООО Геймдев, ООО Фан Гейм и ООО СПЕЙСИКС подавали заявки на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в сети Интернет.
Еще две компании — ООО ИМПЕРИЯ Азарт и ООО ВОЛНА 4444 — подавали заявки на организацию азартных игр оффлайн.
Что этому предшествовало
- 14 июля 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д).
- В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве. Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещения казино разрешено на территории зданий, где расположены отели категории "четыре и пять звезд".
- 23 сентября 2020 года Кабинет министров создал комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, в составе которой будет 230 сотрудников.
- Главная задача комиссии - выполнение функции органа лицензирования хозяйственной деятельности в лотерейной сфере, получение и рассмотрение заявлений с документами, выдача лицензий или отказ в выдаче лицензий, переоформление лицензий, приостановление действия лицензии полностью или частично, возобновление действия лицензии полностью или частично, аннулирование лицензий полностью или частично, расширение или сужение вида хозяйственной деятельности лицензиатом.
- 22 октября 2020 года Кабинет министров Украины назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Елену Водолажко и Евгения Гетьмана - членами данной комиссии.
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