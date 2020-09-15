Эксперты считают, что вред от пандемии COVID-19 будет больше, чем от глобального финансового кризиса.

Пандемия коронавируса может привести к большему сокращению рабочих мест в мире, чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов. Так считают в Международной организации труда.

В организации прогнозируют, что COVID-19 уничтожит 25 миллионов рабочих мест. И это на три миллиона больше, чем во времена финансового кризиса, - пишет Bloomberg. Однако, эксперты организации считают, что цифру можно сократить до 5,3 миллионов, если экономический ущерб пандемии удастся сдержать. Для этого правительствам нужно развернуть "широкомасштабные и скоординированные политические усилия".

Читайте такжеКоронавирус ударил по богатейшим людям планеты: кто и сколько потерялВ Международной организации труда также считают, что работники могут потерять 3,4 триллиона долларов доходов к концу 2020 года. Это выльется в сокращение потребления товаров и услуг. Также миру грозит стремительный рост безработицы на фоне сокращения рабочих часов и зарплат. Количество трудоустроенных, но бедных людей будет стремительно расти. Наиболее уязвимыми в организации считают людей, выполняющих низкооплачиваемую работу. Особенно рискуют молодые и пожилые работники, а также женщины и иммигранты.

"Теперь это не только глобальный кризис в здравоохранении. Это также и крупный кризис рынка труда и экономики, который будет оказывать огромное влияние на людей(...). В 2008 году мир объединился в единый фронт, чтобы разобраться с последствиями глобального финансового кризиса. И худшего сценария удалось избежать. Нам снова нужна такая форма лидерства и решительности", - сказал генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер.

Читайте такжеУкраинский бизнес готовится ко второй волне COVID-19 осенью - новых увольнений не избежатьВ организации прогнозируют, что в случае сокращения глобального ВВП на 2% количество рабочих мест в мире уменьшится на 5,3 миллиона. Если же экономическое падение будет вдвое больше, работу потеряют 13 миллионов человек. В худшем случае глобальная экономика сократится на 8%. В таком случае 24,7 миллионов рабочих мест будут уничтожены.

Как пандемия коронавируса влияет на экономику?

Пандемия COVID-19 уже отобрала работу у миллионов людей в мире. Например, в Испании только за период с апреля по июнь через карантин более миллиона граждан стали безработными.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак предостерегал, что аналогичный сценарий угрожает и нашей стране. По его словам, уровень безработицы по итогам пандемии в Украине может удвоиться.

Богатые страны тоже несут экономические потери из-за коронавируса. Издание Wall Street Journal писало, что в июле государственный долг развитых стран достиг 128% от мирового ВВП. И это самый высокий показатель с 1946 года. Он связан с большими затратами на борьбу с пандемией.

Вместе с тем, пандемия COVID-19 еще не закончилась. И новая волна коронавируса может "убить" малый и средний бизнес. По словам генерального директора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева, сохранение рабочих мест должно стать приоритетом для правительства.

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Перевод: Лесь Дымань