Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.
Как сказано в пояснительной записке к принятому документу, государственный бюджет нуждается в дополнительных ресурсах для борьбы с пандемией коронавируса, а само государство – в возобновлении деловой активности.
Читайте такжеКабмин передал ЗТМК в список объектов большой приватизации
После утверждения законопроекта он будет передан в Верховную Раду, которая и должна снять данное ограничение.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в 2021 году планируется приватизировать три облэнерго, пять теплоэлектроцентралей, завод "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию, "Президент Отель".
Хронология событий
После объявления в марте текущего года карантина по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.
Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram