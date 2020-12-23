В этом году не состоялся ни один из запланированных аукционов по продаже таких госпредприятий.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.

Как сказано в пояснительной записке к принятому документу, государственный бюджет нуждается в дополнительных ресурсах для борьбы с пандемией коронавируса, а само государство – в возобновлении деловой активности.

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После утверждения законопроекта он будет передан в Верховную Раду, которая и должна снять данное ограничение.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в 2021 году планируется приватизировать три облэнерго, пять теплоэлектроцентралей, завод "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию, "Президент Отель".

Хронология событий

После объявления в марте текущего года карантина по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

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Автор: Дмитрий Шварц