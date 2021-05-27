В конце прошлого года такие соглашения были подписаны по ряду нефтегазовых участков.

Кабинет министров Украины планирует и в дальнейшем подписывать с частными инвесторами соглашения о разделе продукции (СРП) по добыче лития, кобальта, магния, титана и редкоземельных металлов.

Об этом во время инвестиционного форума «UkraineInvest Talks Dnipro» в Днепре заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Мы подписали в конце прошлого года восемь соглашений о разделе продукции. Это то, что касается добычи газа, полезных ископаемых. И будем эту тему дальше развивать в части так называемого критического сырья. Это – литий, кобальт, магний, титан, все редкоземельные металлы», - отметил премьер.

Соглашение о разделе продукции

В декабре 2020 года Кабинет министров Украины подписал с рядом добывающих компаний соглашения о разделе продукции по ряду нефтегазовых участков.

Согласно заключенным соглашениям, Украина на определенный срок передает право частному инвестору на проведение разведки и добычи полезных ископаемых на конкретном участке.

Инвестор со своей стороны обязуется за свой счет выполнить порученные работы с последующей компенсацией расходов и получением платы в виде части прибыльной продукции.

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Автор: Дмитрий Шварц