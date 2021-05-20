По словам президента, власть чётко понимает, сколько бизнес получает от разработки недр.

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который подразумевает повышение налога на добычу, в том числе, железной руды, не приведёт к уходу бизнеса в тень.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной двум годам его работы.

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«Действительно, в новом мощном законе, я считаю, что это одна из важнейших налоговых реформ, есть повышение налога на железную руду. Не боюсь ли я, что соответствующие предприятия уйдут в тень? Считаю, что это абсолютно нечестно, потому что железная руда принадлежит украинскому народу, и эти недра принадлежат, согласно Конституции, украинцам. И мне кажется, что нужно увеличивать налог разумно, чтобы никто не уходил в тень», - сказал он.

«Мы понимаем четко, кто из предпринимателей сколько зарабатывает. Мы четко понимаем, как сделать так, чтобы никто не пострадал, никто не закрывал бизнес. Но когда у нас война, когда нам сложно, когда нам нечем платить пенсии людям, и за счёт государственных недр зарабатывать 200-300% мы не дадим», - добавил он.

Налог на добычу полезных ископаемых

Кабинет министров на прошлой неделе утвердил законопроект, согласно которому предлагается повысить ставки ренты по добыче полезных ископаемых – их планируется привязать к стоимости этой продукции.

Согласно сообщениям СМИ, законопроектом предлагается не только увеличить ренту, но и полностью поменять базу налогообложения. Налог в 5% планируют взимать с рыночной цены руды, а на данный момент ренту считают от цены себестоимости руды, причём ставка составляет 11-12%.

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Автор: Дмитрий Шварц