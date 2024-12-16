Из-за высоких тарифов на перевозки Украина теряет позиции на мировом рынке металлургии

Металлургические компании Украины по итогам ноября снизили экспорт плоского стального проката на 56,4% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с ноябрем 2023 года объемы упали на 49,2%, до 66,2 тыс. т. Основные причины - неблагоприятные условия на глобальном рынке стали, а также внутренние вызовы для отрасли - в частности, высокие цены на транспортировку и газ.

Отгрузки плоского проката упали до минимума с апреля 2023-го - когда отрасль приходила в себя от длительных перебоев с поставками электроэнергии. С тех пор экспорт удерживался на уровне не ниже 100 тыс. т ежемесячно.

"Низкие результаты ноября указывают на трудности, которые возникают из-за неблагоприятных условий на глобальном рынке стали, в частности в ЕС, основном экспортном рынке для украинских металлургов, а также внутренних вызовов для отрасли, среди которых - проблемы с энергоснабжением, рост цен на логистику, нехватка квалифицированных кадров и др.", - указывают в GMK Center.

Видео дня

Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ планирует существенно повысить тариф на передачу электроэнергии, а также более чем на 300% увеличить тариф на транспортировку газа. Одновременно также появилась информация о том, что Укрзалізниця планирует повышение тарифа на грузовые перевозки на 40%. Одновременное увеличение указанных тарифов, по оценкам экспертов, приведет к кризису в промышленности Украины, и нанесет критический ущерб экономике и ВВП.