Компьютеры изменили мир радикально, теперь то же самое сделает искусственный интеллект.

Технология искусственного интеллекта может кардинально изменить мир в ближайшие десятилетия. Одним из возможных последствий этой революции может стать резкое сокращение рабочей недели - до двух-трех дней. Такой прогноз недавно озвучил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Выступая в популярном американском ТВ-шоу The Tonight Show, миллиардер увидел прямую параллель между развитием технологий ИИ сегодня и развитием компьютерных технологий в предыдущие десятилетия, свидетелем и одновременно создателем которого он был сам.

Гейтс в частности напомнил, что когда-то компьютеры тоже были несовершенными и астрономически дорогими, а теперь стали доступны каждому. Такая же судьба, по его убеждению, ждет и искусственный интеллект.

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В частности Гейтс верит, что со временем искусственный интеллект сможет взять на себя часть медицинской отрасли и образования, решив проблему системного дефицита хороших врачей и хороших учителей. Но изменения могут быть и более масштабными и повлияют на весь рынок труда.

"[ИИ] приносит с собой столько изменений. Вы знаете, какой будет работа? Будем ли мы работать только 2-3 дня в неделю? Мне нравится, как это будет двигать инновации вперед, но я думаю, что это немного неизвестно. И поэтому, вполне справедливо, люди говорят: "Ого, это немного пугает". Это совершенно новая территория", - отметил Гейтс.

Искусственный интеллект изменит мир: что говорят эксперты

Как писал УНИАН, Билл Гейтс предсказал исчезновение большинства современных профессий из-за распространения технологий искусственного интеллекта. По его мнению, только три профессии нельзя будет заменить ИИ ни при каких обстоятельствах.

Также мы приводили выдержки из более развернутого аналитического документа, в котором сказано, что из 22 000 типичных задач, которые сегодня люди выполняют на работе, до 70% могут существенно измениться с использованием ИИ, или полностью перейдут под контроль ИИ.

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