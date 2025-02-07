Такое исследование провели в Великобритании, где стремительно развивается искусственный интеллект.

До 70% задач на рабочих местах, которые требуют компьютеры, могут быть трансформированы или заменены искусственным интеллектом. Об этом говорится в новой статье Института исследований публичной политики (IPPR) в Лондоне, передает The Independent.

По словам экспертов Института, искусственный интеллект, скорее всего, будет иметь "сейсмическое влияние" на экономику и общество.

Согласно исследованию, рабочие места, которые зависят от задач на компьютерах, таких как управление проектами, маркетинг и административная поддержка, вероятно, будут изменены из-за появления искусственного интеллекта.

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Таким образом эксперты призывают к более активному вмешательству правительства в этот вопрос, ведь сейчас политика в отношении искусственного интеллекта очень сосредоточена на ускорении внедрения и безопасности ИИ, а не на его последствиях.

"Анализ 22 000 типичных задач, выполняемых работниками, показал, что до 70% таких ролей могут быть существенно трансформированы или заменены искусственным интеллектом. В исследовании отмечается, что наибольшее влияние ИИ, вероятно, будет иметь на организационные, стратегические и аналитические задачи", - говорится в материале.

В то же время технологические руководители уверяют, что цель искусственного интеллекта - помочь работникам в выполнении задач и оптимизировать их рабочую нагрузку, а не заменить их.

В свою очередь в прошлом году IPPR предупреждал, что при "худшем сценарии" в Великобритании может быть потеряно до восьми миллионов рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта.

"Возможности искусственного интеллекта развиваются с головокружительной скоростью. Запуск "ИИ-агентов" показывает, что ИИ отличается от предыдущих технологий. Это не просто инструмент - это актер. Технология ИИ может иметь сейсмическое влияние на экономику и общество: она трансформирует рабочие места, уничтожит старые и создаст новые, даст толчок развитию новых продуктов и услуг и позволит нам делать то, что мы не могли делать раньше. Но учитывая его огромный потенциал для изменений, важно направить его на помощь в решении больших общественных проблем", - отметил руководитель отдела искусственного интеллекта в IPPR Карстен Юнг.

По его словам, политика страны должна успеть за последствиями развития искусственного интеллекта.

"Это требует демократических дебатов и тщательного изучения того, как разворачивается ИИ. Общественность должна участвовать в определении четких миссий и границ. Обещание ИИ решить некоторые из самых больших проблем человечества является соблазнительным - мы все заинтересованы в том, чтобы управлять этим процессом и достичь его", - подчеркнул исследователь.

Развитие искусственного интеллекта - последние новости

Как писал УНИАН, Google работает над созданием революционного ИИ, который превосходит ChatGPT в 500 раз. Речь идет о новой архитектуре нейросетей под названием Titans, которая позволит системам машинного обучения эффективнее обрабатывать большие объемы данных и использовать долгосрочную память.

В то же время американский миллиардер Илон Маск заявил, что ИИ уже исчерпал все накопленные человечеством данные. Он отметил, что решить эту проблему могут только синтетические данные, а именно особый тип информации, которую искусственный интеллект генерирует самостоятельно в процессе своего обучения.

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