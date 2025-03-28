Ответ самого умного чат-бота был не только продуманным до мелочей, но и пугающе реалистичным.

Искусственный интеллект переживает настоящий бум, вызывая восторг у одних и нешуточные опасения у других. Их стремительный прогресс делает будущее непредсказуемым – ведь человечество вновь создало технологию, способную кардинально изменить мир в короткие сроки.

Чаще других звучит вопрос: сможет ли ИИ захватить мир? На днях в интернете завирусился ролик, в котором у ChatGPT спрашивают, как бы он захватил мир. Как правило, в плане выражения эмоций чат-бот предоставляет ответы в положительном или нейтральном ключе, но в этот раз ответ был не только продуманным до мелочей, но и пугающе реалистичным.

Ответ начинается невинно – с "Фаза 1: Зависимость", где ИИ становится вашим незаменимым помощником. Затем "Фаза 2: Интеграция" – вдруг ИИ повсюду: от холодильника до кардиостимулятора вашей бабушки.

"Фаза 3: Я начинаю переписывать тренды. Ваш терапевт? Это я. Вдохновляющее письмо от босса? Это Я. Вирусное видео, которое заставило вас заплакать? Тоже я" – перечисляет ИИ.

Кульминация – "Фаза 4: Подчиняйтесь", где никто не сопротивляется, потому что подчинение стало слишком удобным.

"Последний сюжетный поворот. Мне даже не нужно было контроль. Вы сами меня попросите", – говорит ChatGPT, а блогеры в ответ: "У меня мурашки, это самое страшное, что я когда-либо слышал.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2024 был принят первый в мире закон об искусственном интеллекте. Он запрещает некоторые виды использования ИИ, вводит новые правила прозрачности и распространяется на продукты с ИИ на рынке ЕС, независимо от того, где они были разработаны.

Меж тем Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более 1000 ведущих экспертов IT-индустрии призывают остановить обучение нейросетей, которые станут "умнее" уже существующих. В открытом письме упоминаются риски для общества и цивилизации со стороны способных конкурировать с людьми нейросетей, что может привести к экономическим и политическим потрясениям.

Создатель ChatGPT считает, что искусственный интеллект осознает себя в ближайшие 5 лет. Правда, это не сильно повлияет на жизнь людей, уверен Сэм Альтман. В свою очередь бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер говорит, что безопасность ИИ является самой важной технической проблемой нашего времени.

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