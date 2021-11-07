Богатейший человек на планете пообещал, что поступит согласно результатам опроса в Твиттер, какими бы не были его результаты.

Основатель компании Tesla Илон Маск запустил у себя в Twitter опрос, стоит ли ему продать 10% акций этой компании.

Как свидетельствуют результаты опроса, за 45 минут до его окончания большинство проголосовавших (58%) высказались за продажу акций, а 42% - против. Всего на данный момент проголосовали почти 3,5 миллиона пользователей соцсети.

"В последнее время многие говорят, что нереализованные доходы могут быть способом уклонения от уплаты налогов. Я предлагаю продать 10% моих акций Tesla. Вы это поддерживаете?", - написал Маск.

Маск отметил, что поступит согласно результатам этого опроса, какими бы не были его результаты.

"Заметьте, я ниоткуда не беру зарплату или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги - это продавать акции", - написал Маск.

Если этот тренд сохранится, то Маск продаст акции Tesla на сумму в 21 млрд долларов США, отмечает BBC.

Как отмечает британское издание, это решение Маск принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется состоятельных людей, так называемый, "налог на миллиардеров".

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"Новый подоходный налог на миллиардеров обеспечит то, что они будут платить налоги каждый год, так же, как и другие работающие американцы... Ни один работающий американец не согласен с тем, что он вынужден платить налоиг, а миллиардеры - нет", - заявил Уайден, представляя свой законопроект в сенате.

Уайден хочет обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов, или же нет.

Сам Илон Маск выступает против этого законопроекта.

Считается, что этот налог затронет 700 самых богатых человек в Соединенных Штатах, пишет BBC. Критики этого предложения говорят, что стоимость акций может идти как вверх, так и вниз, следовательно, этот налог постоянным и безусловным быть не может.

Как сообщал УНИАН, ранее Илон Маск заявил, что готов продать акции Tesla, если это поможет решить проблему голода в мире. Так он ответил на твит исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.

Недавно Маск стал первым в истории человеком, состояние которого превысило 300 миллиардов долларов, достигнув 335 млрд. За последние месяцы состояние бизнесмена значительно увеличилось из-за подорожания акций Tesla.

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Автор: Александр Топчий