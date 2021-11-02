Как известно, за последние месяцы состояние бизнесмена значительно увеличилось из-за подорожания акций Tesla.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым в истории человеком, состояние которого превысило 300 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Так, состояние богатейшего в мире человека достигло 335 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что за последние месяцы состояние бизнесмена значительно увеличилось из-за подорожания акций Tesla. В частности, это произошло благодаря тому, что компания заключила сделку с крупным сервисом аренды автомобилей Hertz о поставке 100 тысяч электрокаров.

Читайте такжеИлон Маск заявил о готовности продать акции Tesla, чтобы спасти мир от голодаНапомним, на днях стало известно, что Илон Маск стал самым богатым человеком в мире.

До этого первенство было за бывшим гендиректором Amazon Джеффом Безосом.

За период с 22 по 27 октября состояние Илона Маска выросло на 41,7 миллиарда долларов и достигло отметки в 271,3 миллиарда долларов.

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Автор: Катерина Шварц