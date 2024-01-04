Сейчас сеть "Киевстара" работает в обычном режиме и предоставляет абонентам все основные базовые услуги.

Представительницы мобильного оператора "Киевстар" не подтвердят информацию о том, что хакеры имели многомесячный доступ "внутри" компании к личным данным абонентов, и их утечку. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь компании Ирина Леличенко.

"Официальное расследование кибератаки на сеть "Киевстар", которая произошла 12 декабря 2023 года, еще продолжается и рассматриваются и озвучиваются различные версии, однако до официального завершения расследования ни одна из них не может считаться окончательной. Вся информация о ходе расследования кибератаки есть на официальном сайте СБУ, которая непосредственно задействована в этом процессе", - написала она.

Она заверила, что никаких фактов утечки персональных данных абонентов в ходе расследования не обнаружено. Сейчас сеть "Киевстара" работает в обычном режиме и предоставляет абонентам все основные базовые услуги

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"Киевстар" уже применил дополнительные меры для киберзащиты, в частности усилено управление доступом, внедрены дополнительные системы контроля серверов и рабочих станций, планируются следующие шаги по усилению кибербезопасности", - добавила Леличенко.

Хакарская атака на "Киевстар" - детали

20 декабря компания "Киевстар" заработала в Украине на 100% после масштабного сбоя: украинцам полностью восстановили все услуги как внутри государства, так и в зоне "роуминг".

Российские хакеры имели доступ к системе телекоммуникационного гиганта"Киевстар" по меньшей мере с мая прошлого года. Кибератака на оператора должна стать "большим предупреждением" для мероприятия. Об этом агентству Reuters заявил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По его словам, ранее СБУ установила, что хакеры, вероятно, пытались проникнуть в "Киевстар" в марте или ранее. Но на данный момент можно с уверенностью сказать, что они были в системе как минимум с мая 2023 года.

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