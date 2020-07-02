Кабмин уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов

Причины увольнения Заблоцкого не указаны.

Кабинет министров Украины, сегодня, 2 июля, на внеочередном заседании уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого с занимаемой должности.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«На заседании правительство приняло кадровое решение - уволить председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Заблоцкого Андрея Владимировича», - написал он.

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При этом причины увольнения Заблоцкого не указаны.

Справка УНИАН. Заблоцкий был назначен на должность в декабре 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Андрей Заблоцкий заявил о том, что объем незаконных рубок в Украине за пять месяцев 2020 года сократился на 46% с начала года.

По данным Гослесагентства, объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тыс. куб. м, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тыс. куб. м).

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