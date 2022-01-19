По словам основателя мonobank, он убедил мошенников, что готов вложить в инвестиции 20 тысяч долларов.

Сооснователь мonobank Олег Гороховский пообщался с "операторами" мошеннической схемы.

Об этом Гороховский сообщил в Facebook.

"Кто-то оставил в заявке на "инвестиционном" лохотроне мой номер телефона. За информацию, которая поможет задержать организаторов этого лохотрона, я вчера пообещал вознаграждение 500 тыс. грн. Мило с ними побеседовали час назад", - написал Гороховский.

По словам основателя мonobank, он убедил мошенников, что готов вложить 20 тысяч долларов.

"Вначале со мной "работал" консультант Владимир, а потом, когда я сказал, что сумма инвестиции 20000$ подключилась его руководитель Наталья - ведущий инвестиционный аналитик. Спросили есть ли у меня карта мonobank, хочу ли я зарабатывать в автоматическом режиме до 30% от пассивных инвестиций. Когда я сказал, что хочу, предложили установить специальную программу для инвестиционных операций", - написал Гороховский.

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Он также отметил, что именно эта программа и помогла бы украсть средства с его счета.

"Эта шпионская программа и передала бы все данные об авторизации клиента и позволила бы им украсть деньги со счета. На мой вопрос почему они оба говорят с русским акцентом, сказали, что их колл-центр находится в России, но все операции делает украинский банк.

Договорились, что они подготовят мне презентацию работы платформы, тарифы и договор на инвестиционное обслуживание. Но скорее всего не пришлют, так как в конце я зачем-то вместо прощания сказал: "Мир вам, бродяги!", - написал Гороховский.

Вознаграждение от мonobank:

12 января 2022 гола один из сооснователей monobank Олег Гороховский заявил о том, что компании с созвучными названиями не имеют никакого отношения к monobank. Также он отметил, что monobank не запускал никаких платформ для заработка денег.

18 января 2022 года сооснователь monobank Олег Гороховский пообещал заплатить 500 тысяч гривень тому, кто предоставит информацию о причастных к новой мошеннической схеме.

Monobank и услуги:

16 сентября 2021 года стало известно о том, что клиенты monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Ранее клиентам monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что клиенты monobank в ближайшее время смогут пользоваться банкоматами mono.

9 декабря 2021 года появилась информация о том, что monobank начинает оформление карт для выдачи "тысячи Зеленского".