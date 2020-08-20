В Германии в течение трех лет будут выдавать 120 немцам по 120 евро в месяц

Сумма 1200 евро немного превышает прожиточный минимум в стране.

В Германии стартует эксперимент по внедрению универсального базового дохода.

120 немцев на протяжении трех лет будут получать ежемесячно по 1200 евро.Об этом сообщает Business Insider.

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Сумма 1200 евро немного превышает прожиточный минимум в стране. Исследователи сравнят поведение 120 участников эксперимента с поведением группы из 1380 человек, которые не будут получать базовый доход.

Исследование проводит Немецкий институт экономических исследований, который собрал для этого 140 000 пожертвований. Все участники заполнят анкеты о своей жизни, работе и эмоциональном состоянии.

Сторонники и противники эксперимента

Юрген Шупп, который возглавляет исследование, рассказал в комментарии немецкой газете Der Spiegel, что сейчас у базового дохода есть как сторонники, так и противники.

«Противники утверждают, что с базовым доходом люди перестанут работать, а вместо этого будут валяться на диване с фастфудом и стриминговыми сервисами. Сторонники утверждают, что люди будут продолжать делать полезную работу, станут более творческими и склонными к благотворительности, а также будут заниматься сохранением демократии», — отметил он.

Что такое гарантированный базовый доход

Как сообщает Wikipedia, гарантированный безусловный базовый доход - это форма социального обеспечения, согласно которому каждый гражданин должен иметь гарантированный законом безусловный минимум денежного обеспечения, выплачиваемого государством или органами местного самоуправления, в дополнение к любому дохода, полученному где-либо.

Безусловный базовый доход, который ниже черты бедности, иногда называют частичным базовым доходом.

Система базового дохода финансируется из дохода, полученного от предприятий или ресурсов, которые принадлежат государству - основной компонент многих предлагаемых моделей социализма. Схемы финансирования базового дохода также продвигаются в контексте капитализма, где они могут финансироваться из различных форм налогов.

Опыт других стран

Ранее эксперимент с универсальным базовым доходом проводили в Финляндии. Он длился почти два года: с января 2017-го по декабрь 2018 года. В рамках эксперимента 2000 безработных финнов получали ежемесячно по 560 евро. Исследователи пришли к выводу, что участники эксперимента стали более счастливыми, но это не стимулировало их искать работу.

6 апреля 2020 года Испания заявила о намерении ввести базовый доход для своих граждан.

11 сентября 2018 года жители швейцарского села Рейнау проголосовали на референдуме за получение 2570 долларов ежемесячно в виде базового дохода.

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Автор: Елена Коваленко