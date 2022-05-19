После утверждения документа Советом ЕС все украинские товары можно будет ввозить в Евросоюз без уплаты пошлин.

Европарламент поддержал временную отмену торговых барьеров на импорт всех украинских товаров в ЕС.

За это решение на пленарном заседании ЕП в Брюсселе сегодня проголосовали 515 евродепутатов, 32 были против, еще 11 воздержались, сообщает DW.

В то же время отмечается, что этот регламент о либерализации торговли с Украиной должен еще утвердить Совет ЕС. Ожидается, что он вступит в силу в июне. Упрощенный режим торговли будет действовать в течение одного года.

Решение предусматривает отмену пошлин на те украинские промышленные товары, на которые они еще действуют, системы входных цен на фрукты и овощи, а также тарифных квот на беспошлинный импорт сельскохозяйственной продукции. То есть, все украинские товары можно будет ввозить в ЕС без уплаты пошлин. А антидемпинговые пошлины, введенные на украинские товары в течение действия регламента, не будут взимать даже после завершения действия документа.

"Российская неспровоцированная и неоправданная агрессивная война против Украины оказывает с 24 февраля 2022 года крайне негативное влияние на возможность Украины торговать с остальным миром, как из-за разрушения производственных мощностей, так и из-за недоступности значительной части транспорта вследствие закрытия доступа к Черному морю", - отмечается в решении.

Отмена торговых барьеров должна помочь смягчить влияние войны на экономику Украины, убеждены в ЕС.

Действие регламента могут приостановить, если Киев введет новые торговые барьеры для товаров из ЕС, за исключением, если такой шаг является четко оправданным из-за войны.

Отмечается, что Европарламент внес две поправки в предложенный Еврокомиссией проект регламента. Одна из них отменяет восьминедельный срок уведомления национальных парламентов стран ЕС. Это позволит регламенту быстрее вступить в силу.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Еврокомиссия предложила приостановить на год действие всех импортных пошлин на весь украинский экспорт в ЕС.

По его словам, это беспрецедентный жест поддержки Украины, поскольку ЕС никогда раньше не принимал таких масштабных мер по либерализации торговли ни для одной страны.

Шмыгаль также сообщил, что правительство имеет договоренности и ведет переговоры с Польшей, Румынией, Литвой, Германией и другими странами, чтобы запустить экспорт из Украины через порты этих стран.

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