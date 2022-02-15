Период застоя на рынке аренды продлится как минимум до конца февраля.

Эксперты оценили последствия политического напряжения в Украине для рынка недвижимости.

Об этом сообщает портал Address.ua.

"Сложная ситуация в стране стала сдерживающим фактором на рынке недвижимости. Рынок замер, покупатели отложили значительные покупки на более удачное время. В январе 2022 года медианная цена увеличилась по сравнению с декабрем лишь на 1,1%, и составила 1408 долл. за кв. м", - говорится в сообщении.

При этом, показатель в категории однокомнатных квартир вырос на 2% — до 1550 долл. за кв. м. Двухкомнатные выросли на 0,7% — до 1354 долл. за кв. м. стоимость трехкомнатных осталась на уровне предыдущего месяца-1249 долл. за кв. м.

"В целом, по состоянию на январь 2022 года рынок вторичной недвижимости можно охарактеризовать как умеренный с хорошим балансом спроса и предложения. Подобная конъюнктура рынка может быть основой умеренно позитивного прогноза на ближайшие полгода", - считают эксперты.

Несмотря на значительные колебания курса национальной валюты к доллару, медианная стоимость аренды осталась неизменной в январе 2022 года и составила 10 долларов за кв. м.

Эксперты портала считают, что январь – один из самых активных месяцев на рынке долгосрочной аренды. Уменьшение количества сделок приводит к замедлению ценовой динамики и отсутствию значительных изменений в балансе спроса и предложения (на 1-комн. и 2-комн. квартиры совокупно приходится 82% предложения и 78% спроса).

Период застоя на рынке аренды продлится как минимум до конца февраля.

Как сообщал УНИАН, украинцев предупреждают о будущем росте цен на новые квартиры - в конце февраля стоимость жилья вырастет на 5-7% в гривне из-за перехода строительства объектов на новый уровень.

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