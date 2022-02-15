По словам эксперта, девелоперы не склонны к паническим настроениям.

Украинцев предупреждают о грядущем росте цен на новые квартиры - в конце февраля стоимость жилья вырастет на 5-7% в гривне из-за перехода строительства объектов на новый уровень.

Об этом сайту UBR.ua рассказал основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

По его словам, повышение цен будет плановым и не скажется на средней ценовой динамике только в 5% строящихся ЖК.

Причинами удержания уровня цен, по его словам, являются:

увеличение отложенного спроса;

отсутствие новых источников пополнения платежеспособного спроса;

курсовые колебания, от которых во многом зависят цены производителей и поставщиков строительных материалов;

внешнеполитическая напряженность;

отчасти экономическая неопределенность.

"Все эти причины неразрывно связаны между собой, но рынок рассчитывает на то, что в ближайшие несколько недель появится свет в конце тоннеля. Девелоперы не склонны к паническим настроениям, это же касается и потенциальных покупателей жилья", - говорит Подвысоцкий.

Как ранее сообщал УНИАН, высокая вероятность новой российской агрессии против Украины увеличила спрос на жилье и офисы в западных областях. Чаще всего арендой интересуются жители восточных и южных областей, реже - столицы.

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