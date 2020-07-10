Эксперты назвали самые востребованные в Украине сезонные вакансии

Среди популярных - продавец кукурузы на пляже и гид.

Эксперты отобрали актуальные сезонные вакансии для соискателей работы.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Среди них продавец кукурузы на пляж. Возможно заработать от 10 до 30 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Предлагают также работу директором аквапарка в Запорожье. Ищут человека с высшим образованием, опытом работы в сфере развлечений от трех лет.

"Среди актуальных вакансий также есть гид. Туроператор ищет человека, который будет сопровождать автобусные туры. В то же время надо быть готовыми к ненормированному рабочему графику", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, эксперты назвали наиболее востребованную вакансию в прошедшем месяце. В мае работодатели чаще всего искали водителей.

На одном из крупнейших сайтов по поиску работы разместили более пяти тысяч вакансий. Это на 16% больше, чем в апреле. Водителям предлагают зарплату около 18 тысяч гривен.

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