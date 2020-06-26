Эксперты назвали наиболее востребованную вакансию в Украине

В мае украинские работодатели чаще всего искали водителей.

Эксперты назвали наиболее востребованную вакансию в прошедшем месяце.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"В мае работодатели чаще всего искали водителей. На одном из крупнейших сайтов по поиску работы разместили более пяти тысяч вакансий. Это на 16% больше, чем в апреле. Водителям предлагают зарплату около 18 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

На втором месте продавцы. Количество предложений выросло за месяц почти вдвое. Им готовы платить в пределах 8,5 тысячи гривень. На третьем месте комплектовщики со средней зарплатой в 11 тысяч гривень.

Как сообщает УНИАН, Нацбанк прогнозирует пик уровня безработицы в стране во втором квартале - безработица увеличится до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4%.

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