Общая сумма задекларированного дохода за год составила 147,92 млрд гривен.

В 2023 году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2022 году. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд гривен. В итоге, в Украине выросло количество миллионеров. Об этом в Telegram заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, значительная часть деклараций – 112 тысяч – была подана в связи с использованием права на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату из бюджета, составляет 444,08 млн гривен.

В то же время на 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 млн гривен. Такие декларации подала 12374 человека. Таким образом, количество миллионеров год к году выросло на 2863 человека.

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Нардеп добавил, что обязательства по налогу к уплате в бюджет такими "миллионерами" определены в сумме 2,756 трлн гривен, по военному сбору – 526,5 млн гривен.

По результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году уплачено:

налога на доходы физических лиц – 4,539 млрд грн;

военного сбора – 946,09 млн грн.

Уплата налогов а Украине

По итогам 2023 года пункты обмена валют обеспечили поступления 384,7 миллиона гривен налогов в бюджеты разных уровней. По состоянию на 1 февраля 2024 года в реестре пунктов обмена валют значился 3851 обменник, или на 84 обменника больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее УНИАН писал, что Кабинет министров рассматривает вариант концепции бронирования, предусматривающий привязку к уплате налогов. Чиновник озвучил информацию о 6000-7000 гривен налогов в месяц как условие бронирования.

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