Аналитики считают, что в 2025 году ежегодный рост российской экономики может составить около 1%.

Аналитики считают, что рост российской экономики прошел пик после перегрева в первой половине года. Ситуацию не спасает даже активное военное производства для поддержки войны против Украины.

Издание Bloomberg пишет, что военное производство, которое способствовало стремительному росту, продолжает расти, но уже не может компенсировать спад в других секторах экономики.

Промышленность России в сентябре сократилась впервые с апреля 2022 года. Экономика в августе выросла на 2,4% в годовом исчислении, в основном из-за задержки в период сбора урожая. Это самый медленный показатель со времен рецессии, наступившей сразу после вторжения российской армии в Украину в 2022 году.

Видео дня

Замедление роста вне военно-промышленного сектора указывает на переход России на военную экономику. В 2023 году страна быстро оправилась от рецессии, увеличив темпы роста экономики на 3,6% в год за счет расходов на оборону. Теперь же есть опасения, что рост военного производства может произойти за счет гражданских отраслей.

Процентные ставки в России уже находятся на кризисном уровне, и в пятницу, 25 октября, центральный банк РФ может поднять их до 20% в попытке сдержать инфляцию. Экономика почти достигла своего полного производственного потенциала, говорится в сообщении банка.

Конечно, центробанк прогнозирует рост экономики в этом году на уровне 3,5-4%. Россия пытается замедлить перегрев экономики, поскольку ресурсы, необходимые для увеличения производства, почти исчерпаны. Во второй половине года ожидается замедление роста из-за производственных ограничений и "растянутого предложения рабочей силы", а затем дальнейшее замедление в 2025 и 2026 годах до примерно 1% в год.

Во вторник Международный валютный фонд понизил свой прогноз для российской экономики. Отмечается, рост в 2025 году будет на уровне 1,3% против 1,5% ранее.

Экономика России приближается к краху

В апреле Business Insider прогнозировал, что экономика РФ может продержаться еще полтора года, прежде чем начнет ослабевать.

В свою очередь издание Bloomberg сообщило, что российская экономика, страдающая от огромных расходов на войну против Украины, может резко замедлиться из-за санкции против ключевых секторов.

Позже Business Insider отметило, что война против Украины – единственное, что не дает России скатиться в рецессию.

Вас также могут заинтересовать новости: