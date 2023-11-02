Компания ДТЭК выиграла суд против РФ по активам в Крыму.

Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск компании ДТЭК против страны-агрессора Российской Федерации за захваченные активы в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом идет речь в сообщении ДТЭК. "Россия должна находиться под постоянным давлением - на поле боя, санкционным, юридическим. Со своей стороны и я, и все мои бизнесы сделаем для этого все возможное. 24/7 мы будем работать над тем, чтобы враг был привлечен к ответственности и заплатил за развязанную войну, за каждое преступление против Украины и украинцев, за нарушение международного права. Решение Международного арбитражного суда гласит, что мировая система правосудия стоит на стороне правды и справедливости. Я верю в справедливость и точно знаю, что сегодня был сделан лишь первый шаг на пути восстановления правильного мирового порядка. И мы будем идти по этому пути, пока Россия не ответит перед всеми украинцами за зло, которое она принесла в нашу страну", - отметил акционер компании ДТЭК Ринат Ахметов.

Отмечается, что арбитраж присудил России выплатить ДТЭК компенсацию убытков в размере $267 млн, что включает проценты и судебные издержки на дату решения. Начисление процентов продлится вплоть до момента полной уплаты всей суммы убытков.

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Арбитражное решение подлежит принудительному исполнению в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года. ДТЭК планирует безотлагательно инициировать процесс признания и допуска к исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы России.

До незаконной аннексии Крыма ДТЭК владел энергораспределительной и энергоснабжающей компанией ДТЭК Крымэнерго. Оккупационные власти отобрали контроль над активами компании у законного владельца после оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Напомним, летом 2022 года Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ с перечнем активов, уничтоженных или захваченных после полномасштабного вторжения.