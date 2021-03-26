Редакция ИА "Українські новини" получила ответ Совета национальной безопасности и обороны Украины на свой запрос от 22.03.2021 г., касающийся экспроприации ПАО "Мотор Сич" и санкций против китайских инвесторов предприятия. Аппарат СНБОУ посчитал нужным выборочно прокомментировать ряд из них.

В частности, в СНБОУ предпочли не делиться информацией относительно дальнейшей судьбы имущественного комплекса предприятия и потенциального управителя под предлогом того, что эти данные "для служебного пользования". Аналогичным образом без ответа остались вопросы о критериях отнесения украинских предприятий к категории "стратегических", о юридических основаниях считать "Мотор Сич" значимым для обороноспособности страны субъектом хозяйствования и перечне соответствующих критических для "оборонки" технологий, а также о том, кому принадлежат права интеллектуальной собственности на них и о том, что дальше будет с арестованными акциями некитайских акционеров. "Определение критериев отнесения предприятий к категории стратегических, разработки инвестиционных стратегий и бизнес-моделей, а также прочие вопросы их производственно-хозяйственной деятельности не относятся к полномочиям СНБОУ", - утверждается в полученном редакцией документе.

В то же время, из ответа СНБОУ следует, что члены Совета нацбезопасности не собираются расследовать торговые связи "Мотор Сич" и Российской Федерации, обнародованные в международной базе SIPRI -никакие предложения на этот счет от них не поступали.

Относительно доказательной базы, на которой основано решение СНБО о введении Украиной односторонних санкций к китайским акционерам "Мотор Сичи", в Совете нацбезопасности ответили, что при вынесении санкционных решений здесь не проводят собственного расследования, а опираются на предложения ВРУ, ОП, КМУ, НБУ и СБУ в соответствии со ст. 5 Закона Украины "О санкциях".

Показательно, что секретарь СНБОУ Алексей Данилов, согласно информации аппарата Совета нацбезопасности, не принимал участия в работе Межведомственной рабочей группы (МРГ) по доарбитражному урегулированию претензий китайских акционеров ПАО "Мотор Сич" к государству Украина. Напомним, что вчера в интервью НВ Данилов заявил, что в деле предприятия "Мотор Сич", на имущество которого суд наложил арест, "ничего страшного нет", поскольку "никого не убили и не посадили". Межведомственная рабочая группа по "Мотор Сич" была создана Министерством юстиции Украины в начале октября 2020 г., Алексей Данилов возглавил СНБОУ 3 октября 2020 г.

В ответе СНБОУ на запрос УН также не предоставлен содержательный ответ на вопрос о том, какой будет реакция этого органа на вероятные встречные персональные санкции правительства КНР в отношении украинских чиновников, лично причастных к введению ограничительных мер к китайским юридическим и физическим лицам. Равно как и ответ на вопрос о рисках для национальной безопасности Украины, которые влечет за собой национализация "Мотор Сичи".

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Автор: Иван Бойко