Продажи компании выросли по сравнению с 2022 годом на 70%, а показатель клиентской лояльности - до 65%.

Крупнейший ритейлер бытовой техники и электроники в Украине COMFY подвел итоги своей работы за 2023 год. Среди важнейших достижений компании - рост офлайн-сети, увеличение доли онлайн-продаж, развитие сервисов доставки и 1 млрд грн налогов в госбюджет.

Так, в 2023 году ритейлер открыл 21 новый магазин в 15 украинских городах, из них 7 - флагманского формата. Кроме того, возобновили свою работу три магазина COMFY в Харькове, Одессе и Покровске, которые не работали с начала вторжения из-за рисков или разрушения.

"Новые открытия магазинов - это продолжение реализации стратегии COMFY на географическую экспансию, которая была одним из бизнес-приоритетов компании в 2023 году. Как результат, за год офлайн-сеть компании увеличилась с 78 до 102 магазинов", - отмечают в компании.

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Также в 2023 году компания реализовала много инициатив, направленных на расширение ассортимента товаров, улучшение качества контента в интернет-магазине, повышение эффективности digital/цифровое-продвижение, ускорение обработки и получения онлайн-заказов в магазинах.

В результате проведенных мероприятий, онлайн-продажи COMFY выросли более чем на 70%, доля онлайн-продаж превысила 30% от общего объема продаж компании, а доля мобильного приложения COMFY в онлайн-продажах выросла вдвое.

"В 2023 году клиенты сети получили возможность доставки курьерами Comfy Delivery в 25 000 населенных пунктов Украины "на завтра". А путь от заказа на сайте до получения товара в компании пытались сделать максимально коротким и удобным", - добавляют в компании.

Как результат - продажи компании выросли по сравнению с 2022 годом на 70%, а показатель клиентской лояльности - до 65%. Количество новых клиентов, привлеченных COMFY в 2023 году, превысило 1 миллион, и общая клиентская база по итогам прошлого года достигла 11 миллионов.

"В результате успешной реализации стратегии роста, в 2023 году компания уплатила более 1 млрд грн налогов в государственный бюджет Украины. И это на 34% больше, чем в 2022 году", - подчеркивают в COMFY.

Благодаря такому расширению в 2023 году COMFY создала 1190 новых рабочих мест по всей Украине. На конец 2023 года общее количество сотрудников компании составило 4 666 специалистов.

Также одним из приоритетных направлений деятельности компании является помощь украинским защитникам и волонтерам.

Так, объем помощи с начала полномасштабного вторжения превысил 130 миллионов гривен, из них - более 28 миллионов гривен в течение 2023 года, подчеркивают в компании.

В частности:

5,9 млн гривен - сборы Фондов в поддержку защитников,

три грузовика бытовой техники на сумму более 3 миллионов гривен были переданы в июле 2023 года в качестве помощи пострадавшим от последствий подрыва Каховской ГЭС для обустройства временного жилья

в течение 2023 года на запросы различных подразделений ВСУ и волонтеров было передано бытовой техники и электроники на почти 17 млн гривен.

В конце года компания запустила специальный проект "Добро несется"(линейка благотворительной коллекции одежды). 100% прибыли от продаж ритейлер перечисляет в Фонд "Повернись живим".