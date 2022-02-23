Чеклист инвестиций в недвижимость: как правильно выбрать новостройку
Рассказываем на примере ЖК Creator City, на какие ключевые критерии следует обратить внимание, чтобы не ошибиться при выборе первичного жилья.
Вложение средств в квадратные метры десятилетиями остается наиболее распространенным путем инвестирования в Украине. Объясняется это довольно прозаично: покупка недвижимости на этапе строительства является одним из самых простых и понятных, а главное, эффективных способов умножения состояния. Ведь, к примеру, в украинской столице жилье каждый год только прибавляет в цене. Особенно это заметно стало за последние 12 месяцев: после карантинной стагнации 2020-го средняя стоимость квадратного метра в рядовой киевской новостройке сразу выросла почти на 30%. Что, конечно, не могло не отразиться на уровне интереса к такого рода инвестициям.
Вместе с тем популярность вложений в недвижимость обусловлена и отсутствием сильной конкуренции. Банковские депозиты, годами бывшие главной альтернативой, сегодня вызывают разве что грустную ухмылку. Если микроскопические проценты валютных депозитов можно считать хотя бы услугой бесплатного хранения, с гривной все еще хуже. Доходность вложений в национальной валюте и так всегда была не слишком высока, но после снижения учетной ставки НБУ такие депозиты стали совсем невыгодными.
При этом инвестиции – это всегда риск, и чем больше будет перспектива доходности, тем выше и шанс ошибиться. Со стороны банковской системы единственная угроза для вкладчика – это в основном новый банкопад вроде того, что наблюдался в 2014-2015 годах. Ведь в итоге независимо от количества вкладов и суммы накоплений можно остаться только с гарантированными государством 200 тысячами гривен.
Инвестиции в недвижимость, предлагающие куда более привлекательные условия, предполагают и совсем другой уровень рисков. Всегда существует угроза ошибки: неверно спрогнозировать доходность, выбрать малоперспективную новостройку или вообще встретить недобросовестного застройщика и остаться с недостроенным жильем.
Чтобы свести подобные риски к минимуму, рекомендуем ознакомиться со сжатым чеклистом, составленным вместе с жилым комплексом Creator City, который возводится на столичной Лукьяновке компанией "Креатор-Буд". В нем рассказываем о главных критериях, на которые обязательно нужно обратить внимание при выборе недвижимости для инвестиций.
Местоположение
Локация для нового жилого комплекса – это альфа и омега, тот самый критерий, который влияет почти на все. На стоимость квадратного метра, на формат и класс жилья, архитектурные и концептуальные решения. И в том числе на востребованность будущей недвижимости – чтобы быть привлекательным, новый проект должен иметь развитое городское окружение.
Creator City, который возводится в престижном Шевченковском районе Киева, есть чем похвастаться. В пешей доступности его жители получают две станции метро, три больших парка, три школы и три детсада, четыре медучреждения, супермаркеты – все необходимое для того, чтобы не тратить лишнего времени на бытовые хлопоты.
Важной особенностью местоположения являются и видовые характеристики жилья. Особенно в новых постковидных условиях с устойчивым трендом на отдаленную работу из дома. Жители новостройки от "Креатор-Буд" из своих окон будут видеть собственную зеленую зону с водоемом, ухоженное внутреннее пространство ЖК, а также приятную архитектуру и уютные дворики колоритного исторического микрорайона.
Собственная инфраструктура
Впрочем, только развитой городской среды для новых проектов, особенно масштабных, недостаточно. Современный комплекс квартальной застройки должен самостоятельно обеспечивать своих жильцов всеми необходимыми объектами, формируя собственную инфраструктуру "нулевого километра". И для потенциального инвестора этот момент очень важен, ведь появление каждого такого объекта будет прибавлять ценности как ЖК в целом, так и конкретному вложению в него.
Главным элементом публичной среды Creator City станет уже упомянутая зеленая зона – свой парк площадью 2 га, расположенный между двумя условными кварталами комплекса. На его территории разместится пруд с мостами и смотровой террасой, разноплановые функциональные и тематические зоны. Под другие инфраструктурные объекты отведены первые этажи домов и пространство стилобатов. Кроме магазинов, кафе и сервисов на общей площади почти 16 тысяч м2 также появятся спортивный комплекс с бассейном, детсад и медицинский центр. А для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг более чем на 1,2 тысячи мест.
Инвестиционная привлекательность
Ключевая особенность вложений в недвижимость заключается в том, что капитализация инвестиции в возводимый дом растет пропорционально готовности проекта. Наиболее прибыльными будут вложения на стартовых этапах: тогда в своих расчетах следует ориентироваться на динамику изменения цен в других новостройках того же класса и формата в пределах района. Если же инвестировать не в котлован, то примерное изменение стоимости можно проследить непосредственно в выбранном ЖК.
В феврале 2021-го цена в Creator City стартовала от 1 125 долларов за квадратный метр. Сегодня, уже после ввода первого дома в эксплуатацию и присвоения ему почтового адреса, минимальная стоимость метра в комплексе составляет уже 1 620 долларов. Во столько он обойдется в двухкомнатной квартире во втором доме. Следовательно, за период, когда в среднем по Киеву цена выросла на 30%, в ЖК от "Креатор-Буд" она прибавила сразу 44%.
Репутация девелопера и сроки строительства
Но даже самый перспективный с инвестиционной точки зрения проект ничего не стоит, если за него будет отвечать недобросовестный застройщик. Поэтому важно изучать репутацию девелопера и доверять только тому, в ком вы будете полностью уверены.
А после падения таких колоссов как "Укрбуд" и "Аркада" одним из важнейших маркеров становится своевременность выполнения компанией своих обязательств перед инвесторами. Например, "Креатор-Буд" сдал первый дом Creator City вовремя и без задержек, что до сих пор для рынка недвижимости Киева скорее исключение. А в случае, когда в новом ЖК еще нет введенных в эксплуатацию домов, можно присмотреться к предыдущим проектам девелопера. Так, свою первую новостройку в Киеве на Науки, 58 компания тоже закончила с четким соблюдением заявленных сроков.