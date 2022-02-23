Чеклист инвестиций в недвижимость: как правильно выбрать новостройку

Рассказываем на примере ЖК Creator City, на какие ключевые критерии следует обратить внимание, чтобы не ошибиться при выборе первичного жилья.

Вложение средств в квадратные метры десятилетиями остается наиболее распространенным путем инвестирования в Украине. Объясняется это довольно прозаично: покупка недвижимости на этапе строительства является одним из самых простых и понятных, а главное, эффективных способов умножения состояния. Ведь, к примеру, в украинской столице жилье каждый год только прибавляет в цене. Особенно это заметно стало за последние 12 месяцев: после карантинной стагнации 2020-го средняя стоимость квадратного метра в рядовой киевской новостройке сразу выросла почти на 30%. Что, конечно, не могло не отразиться на уровне интереса к такого рода инвестициям.

Вместе с тем популярность вложений в недвижимость обусловлена ​​и отсутствием сильной конкуренции. Банковские депозиты, годами бывшие главной альтернативой, сегодня вызывают разве что грустную ухмылку. Если микроскопические проценты валютных депозитов можно считать хотя бы услугой бесплатного хранения, с гривной все еще хуже. Доходность вложений в национальной валюте и так всегда была не слишком высока, но после снижения учетной ставки НБУ такие депозиты стали совсем невыгодными.

При этом инвестиции – это всегда риск, и чем больше будет перспектива доходности, тем выше и шанс ошибиться. Со стороны банковской системы единственная угроза для вкладчика – это в основном новый банкопад вроде того, что наблюдался в 2014-2015 годах. Ведь в итоге независимо от количества вкладов и суммы накоплений можно остаться только с гарантированными государством 200 тысячами гривен.

Инвестиции в недвижимость, предлагающие куда более привлекательные условия, предполагают и совсем другой уровень рисков. Всегда существует угроза ошибки: неверно спрогнозировать доходность, выбрать малоперспективную новостройку или вообще встретить недобросовестного застройщика и остаться с недостроенным жильем.

Чтобы свести подобные риски к минимуму, рекомендуем ознакомиться со сжатым чеклистом, составленным вместе с жилым комплексом Creator City, который возводится на столичной Лукьяновке компанией "Креатор-Буд". В нем рассказываем о главных критериях, на которые обязательно нужно обратить внимание при выборе недвижимости для инвестиций.

Местоположение

Локация для нового жилого комплекса – это альфа и омега, тот самый критерий, который влияет почти на все. На стоимость квадратного метра, на формат и класс жилья, архитектурные и концептуальные решения. И в том числе на востребованность будущей недвижимости – чтобы быть привлекательным, новый проект должен иметь развитое городское окружение.

Creator City, который возводится в престижном Шевченковском районе Киева, есть чем похвастаться. В пешей доступности его жители получают две станции метро, ​​три больших парка, три школы и три детсада, четыре медучреждения, супермаркеты – все необходимое для того, чтобы не тратить лишнего времени на бытовые хлопоты.

Важной особенностью местоположения являются и видовые характеристики жилья. Особенно в новых постковидных условиях с устойчивым трендом на отдаленную работу из дома. Жители новостройки от "Креатор-Буд" из своих окон будут видеть собственную зеленую зону с водоемом, ухоженное внутреннее пространство ЖК, а также приятную архитектуру и уютные дворики колоритного исторического микрорайона.