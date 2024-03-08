Среди продуктов питания больше всего подорожали масло, молоко и мясо.

Инфляция в Украине в феврале 2024 года замедлилась до 4,3% в годовом измерении (по сравнению с февралем прошлого года) с 4,7% в январе. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что инфляция на потребительском рынке в феврале, по сравнению с январем, составила 0,3%, с начала года – 0,7%.

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки за год выросли на 2,6%. Больше всего (на 13,3%) подорожало масло. На 9,6% подорожало молоко, а цены на мясо и мясопродукты выросли на 9,1%. Сыр и мягкий сыр за год подорожали на 8,5%.

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В то же время на 20% снизились цены на яйца, на 16,7% подешевело подсолнечное масло, на 10,5% – сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за год повысились на 9%. Одежда и обувь подешевели на 7%, в частности, одежда – на 6,9%, обувь – на 7,4%.

Цены на транспорт с прошлого февраля выросли на 3,3% в основном из-за подорожания топлива и масел на 5% и подорожания услуг автодорожного пассажирского транспорта на 6,6%.

Выросли цены на услуги гостиниц и ресторанов – на 12,3%, а образовательные услуги подорожали на 11,9%. Незначительно выросли цены на услуги связи – на 0,4%.

Потребительские цены в Украине

Цены на продукты питания в Украине в январе, по сравнению с январем прошлого года, увеличились в среднем на 3,5%, сообщила Госслужба статистики. Наибольший рост цен тогда коснулся овощей – за год цены на них взлетели на 13,1%, а лидером падения цен оказалось подсолнечное масло (-16,1%).

В НБУ отметили, что в январе фактические темпы роста цен были ниже траектории прогноза регулятора. Такая динамика обусловлена увеличением предложения отдельных продуктов питания, вторичными эффектами от значительных урожаев, снижением мировых цен на нефть и дальнейшим действием моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ.

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