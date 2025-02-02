По мнению эксперта, со временем многим придется продать приобретенное жилье и переехать в города-миллионники.

Из-за большого количества внутренних переселенцев на Ивано-Франковщине, Львовщине, Буковине, Закарпатье продолжается "строительный бум". Между тем в восточных, южных областях спрос на жилье мал из-за близости линии фронта, рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Елена Гайдамаха в интервью Главкому.

По ее словам, в западных регионах Украины цены на жилье в новостройках стартуют от $950 за кв. м на этапе котлована, а когда строительство завершено, продажа квартир стартует с $1,3 тыс. за "квадрат".

"Считаю, что эта ситуация, при условии завершения войны, может иметь обратный эффект: западные области не имеют столько предприятий и свободных вакансий, чтобы обеспечить работой большое количество внутренних переселенцев. Поэтому им со временем придется продать приобретенное жилье и переехать, скажем, в города-миллионники в поисках заработков", - высказалась эксперт.

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В то же время, говорит она, на Сумщине, Харьковщине, Запорожье, Херсонщине цены на жилье низкие. В Херсоне, утверждает, "нет как такового рынка недвижимости, он стоит" из-за ежедневных интенсивных вражеских обстрелов гражданской инфраструктуры.

"В Харькове цены на жилье "упали" на 75% по сравнению с довоенным периодом. Есть случаи, когда однокомнатную квартиру можно купить менее чем за $10 тыс. Более-менее сохранился рынок недвижимости в Запорожье, но и там очень низкие цены", - сообщила Гайдамаха.

Риелтор рассказала, что падение стоимости недвижимости коснулось и столицы. Если обобщить, отметила, то цены на жилье в Киеве не достигли довоенной отметки на 3-5%.

"Очень неожиданная ситуация со стоимостью недвижимости на Николаевщине. В этой прифронтовой области, куда долетают даже КАБы, выросли цены на жилье. Все потому, что многие местные, получая выплаты от государства за свои разрушенные квартиры, не переезжают в другие области, а здесь же покупают дома или квартиры", - отметила эксперт.

Другие новости рынка недвижимости в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, за 6 лет стоимость строительства в Украине выросла в среднем на 200%. При этом индекс цен продажи жилья на первичном рынке за этот период равнялся 197%, а на вторичном - 160%, говорится в отчете Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс".

В 2024 году спрос на покупку жилья несколько снизился, но цены на квартиры и дома выросли в большинстве городов западных и центральных областей Украины, говорится в исследовании "OLX Недвижимость". Вторичный рынок продажи/покупки жилья все еще не достиг довоенных показателей из-за депопуляции, снижения платежеспособности и неопределенности относительно будущего.

Украинцы сейчас активно берут в ипотеку жилье - преимущественно одно- и двухкомнатные квартиры в столице и на Западе Украины. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке, приобретенной по программам банков, составляет от 2,3 млн грн до 2,8 млн грн, а наиболее распространенная сумма первого взноса - от 30% от стоимости жилья.

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