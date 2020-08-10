Трейдинговая компания ООО "Кантарелл Украина" осуществила первую поставку битума морским транспортом из Европы на рынок Украины

Выгрузка битума 100 битумовозами заняла 36 часов. Из этих 3,5 тысячи тонн битума будет произведено 100 тысяч тонн асфальта.

Трейдинговая компания ООО "Кантарелл Украина" закупила в Греции и доставила в порт Очаков (Николаевская область) танкерную партию битума марки 70/100 объемом 3,5 тысячи тонн.

Производитель битума - греческая перерабатывающая компания Motor Oil Hellas. Битум был доставлен на танкере-битумовозе Starpower (дедвейт - 4,9 тысячи тонн) из порта Айи-Теодоры.

Это первая поставка битума морским транспортом из Европы на рынок Украины.

Выгрузка битума 100 битумовозами заняла 36 часов. Из этих 3,5 тысячи тонн битума будет произведено 100 000 тонн асфальта.

Поставка осуществлена по заказу компании Автомагистраль-Юг, которая ведет строительство и ремонт дорог в 11 областях Украины в рамках программы "Большая стройка".

По словам директора ООО "Кантарелл Украина" Бекхана Ельмурзаева, поставка из Греции стала возможной благодаря растущим масштабам дорожного строительства и за ограниченное предложение импортного битума.

"Мы продолжим поставки из Греции. Эта поставка была пробной для обработки логистики. У нас все получилось", - сказал Ельмурзаев.

ООО "Кантарелл Украина" (LLC Cantarell UA) занимается поставками битума, мазута, сжиженного газа и химических компонентов для дорожного строительства. Компания имеет два перевалочные базы в Киеве и Днепре, обладает железнодорожными вагонами и парком из 200 битумовозов. Поставляет более 50 тысяч тонн материалов в месяц и является лидером битумного рынке Украины.

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