В правительстве заявили о существенном уменьшении количества безработных в Украине

По правительственным программам частичной безработицы удалось сохранить 360 тысяч рабочих мест.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет о существенном уменьшении количества безработных в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных. Только за последнюю неделю их количество уменьшилось практически на 6 тысяч человек», - написал Шмыгаль.

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Кроме того, добавил он, по правительственным программам частичной безработицы удалось сохранить 360 тысяч рабочих мест, для этого, по его словам, было выделено 1,8 млрд грн. «Это и помощь бизнесу, которая позволяет продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты», - подчеркнул он.

Также, сообщил глава правительства, через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономики, количество новых зарегистрированных безработных украинцев в июле продолжило сокращаться и составляет 68 000 человек, что на 7000 человек меньше, чем в предыдущем месяце.

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