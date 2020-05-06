Без участия России: США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне

Причиной стали враждебные действия российских космических сил на околоземной орбите в отношении американских спутников.

Белый дом готовит международное соглашение о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны под названием Artemis Accords. США намереваются подписать его с рядом стран Евросоюза, Канадой, Японией и Объединенными Арабскими Эмиратами. России в числе планируемых участников пакта о добыче на спутнике Земли нет.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в администрации президента.

"Соглашением предлагается установить зоны безопасности вокруг будущих лунных баз. Эти зоны, по мнению авторов проекта, необходимы для предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран и компаний, конкурирующих друг с другом и работающих в непосредственной близости", - говорится в сообщении.

Пакт, рассказали источники агентства, также призван обеспечить реализацию международного права компаний на ресурсы, которые они будут добывать на Луне. По словам одного из источников агентства, размеры зон безопасности будут варьироваться в зависимости от операции, которую проводят на Луне. Они позволят осуществлять координацию между космическими субъектами, не претендуя технически на территорию в качестве суверенной.

"Соединенные Штаты являются членом Договора по космосу 1967 года и рассматривают предложения о зонах безопасности на Луне как выполнение одной из его статей", - подчеркивает издание.

В договоре, который цитирует Reuters, говорится, что небесные тела, в том числе Луна, не подлежат национальному присвоению путем притязания на суверенитет, путем использования или оккупации или любыми другими средствами. По словам высокопоставленного чиновника администрации президента США, договорной процесс в Организации объединенных наций (ООН) занял бы слишком много времени, в том числе из-за непродуктивной работы с государствами, не ведущими космическую деятельность.

"Соглашение получило свое название в честь лунной программы NASA. Космическое агентство инвестирует десятки миллиардов долларов в программу Artemis, которая предусматривает высадку людей на Луну к 2024 году. Она предполагает создание устойчивого присутствия на Южном полюсе Луны и добычу частными компаниями лунных пород и подземной воды, которые могут быть преобразованы в ракетное топливо", - передает Reuters.

Как рассказали агентству собеседники, знакомые с предложениями Вашингтона, проект соглашения еще не был официально представлен союзникам США. Россия не будет привлекаться к переговорам на этом этапе, поскольку Штаты оценивают действия России на околоземной орбите в отношении американских спутников как враждебные.