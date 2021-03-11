Ожидается, что доступ к срочным новостям останется бесплатным, а раздел аналитики, очерки, развернутые материалы и часть видеоконтента будут с платным доступом.

Корпорация BBC рассматривает вариант введения платного доступа к части новостного контента для аудитории за пределами Великобритании.

Об этом рассказал генеральный директор вещательной корпорации Тим Дэйви, представляя планы BBC на ближайшее будущее.

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Ожидается, что доступ к срочным новостям останется бесплатным, а раздел аналитики, очерки, развернутые материалы и часть видеоконтента будут с платным доступом.

BBC подыскивает новые источники доходов ввиду снижающихся поступлений от абонентской платы.

Число подписчиков BBC в 2020 году снизилось на 250 тыс. и составляет 25,67 млн. На абонентскую плату приходится 71% ежегодного дохода BBC, который в 2020 году составил £4,94 млрд, сообщает The Times.

Как сообщает The Daily Telegraph, условия доступа к платному контенту будут не одинаковыми в разных странах.

«Мы будем иметь дело с конкретными рынками, и условия для каждого из них тоже будут конкретными, - сообщили источники издания, добавив, что будут учтены все возможные нюансы, в том числе и то, что «есть места, где жизненно важно иметь доступ к бесплатным и объективным новостям».

Платный контент

В июне 2020 года Google анонсировал программу лицензирования, согласно которой компания готова платить изданиям за «высококачественный контент». Тогда техногигант подписал партнерские соглашения с изданиями в Германии, Австралии и Бразилии.

В октябре 2020 года Google объявил о планах заплатить СМИ более $1 млрд в течение трех лет за новости для нового сервиса компании Google News Showcase. Тогда отмечалось, что таким образом техногигант пытается избежать санкций со стороны регуляторов.

5 февраля 2021 года Google запустил в Австралии свою новостную платформу News Showcase на фоне инициативы местных властей принять Кодекс игроков медиарынка, который обяжет Google и Facebook платить австралийским СМИ за новости.

9 февраля 2021 года законодатели Евросоюза заявили о том, что хотят заставить крупные технокомпании вроде Google и Facebook платить СМИ за новости.

Facebook подписала соглашения с американскими и британскими издателями, ведутся переговоры и с французскими СМИ.

В феврале у Facebook произошел конфликт с властями Австралии и местными новостными издателями — соцсеть решила ограничить распространение новостей на своей платформе в Австралии из-за закона, который власти страны планировали принять для защиты местного медиарынка. Однако затем соцсеть заявила о том, что она пришла к соглашению с властями Австралии и отменит ограничения на публикацию новостного контента местных СМИ.

Facebook обещает в ближайшие три года заплатить $1 млрд издательским домам, публикующим новостной контент.

1 марта 2021 года немецкие СМИ подписали с Facebook соглашение о платном контенте.

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Автор: Елена Коваленко