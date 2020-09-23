Комиссия будет выполнять функции органа лицензирования хозяйственной деятельности в лотерейной сфере.

Кабинет министров создал комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, в составе которой будет 230 сотрудников.

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Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале, соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Данные изменения обусловлены Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

"Главная задача комиссии - выполнение функции органа лицензирования хозяйственной деятельности в лотерейной сфере, получение и рассмотрение заявлений с документами, а также сообщения, представление которых в орган лицензирования предусмотрено законом и по результатам их рассмотрения принимает решение об оставлении заявления без рассмотрения, выдача лицензий или отказ выдачи лицензий, переоформление лицензий, приостановление действия лицензии полностью или частично, возобновление действия лицензии полностью или частично, аннулирование лицензий полностью или частично, расширение или сужение вида хозяйственной деятельности лицензиатом", - написал он.

Согласно постановлению, комиссия будет создана и размещена по адресу: Киев, бульвар Леси Украинки, 26. В этом органе будут работать 230 человек, из них председатель и 6 членов комиссии (один из них заместитель).

Что этому предшествовало

14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д).

В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве.

Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещения казино разрешено на территории зданий, где расположены отели категории "четыре и пять звезд".

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Автор: Дмитрий Шварц