Ассоциация отмечает, что на рынке азартных игр онлайн ожидается стабильный рост в течение следующих пяти лет (примерно на 80%), соответственно будут расти и налоговые поступления.

Ассоциация игорной индустрии (Betting and Gaming Council, BGC), которая представляет большинство ведущих компаний мира в области азартных игр онлайн, обратилась к депутатам Верховной Рады с призывом поддержать проект закона Украины №4351-2 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр".

Об этом говорится в заявлении ассоциации, переданном агентству.

По мнению Ассоциации, принятие этого документа позволит привлечь международных операторов онлайн-индустрии азартных игр к деятельности на рынке Украины.

В частности, по мнению BGC, указанный законопроект направлен на борьбу с нелегальными азартными играми онлайн, улучшение защиты потребителей и получения дополнительных налоговых поступлений в бюджет.

В Ассоциации напомнили, что предусмотренные принятым летом 2020 года законом об игорном бизнесе требования к лицензиатам и стоимость лицензий устанавливают слишком высокий порог для выхода на украинский рынок.

"В то же время, изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено освобождение от налогообложения деятельности в сфере азартных игр крайней мере в течение первых двух лет. Такой режим лицензирования приведет к значительному снижению количества операторов, которые будут подавать заявление на получение лицензии, и налоговых поступлений в бюджет. По оценке H2 Gambling Capital, в текущей ситуации такое регулирование позволит получить только 36 миллионов евро доходов в государственный бюджет от игорного бизнеса онлайн в течение первого года", - говорится в сообщении BGC.

По данным ассоциации, проект 4351-2 позволит исключить положения о взыскании ежегодной равной части платежа за лицензию на организацию и ведение букмекерской деятельности, азартных игр казино через Интернет, и ежегодной платы за игровой автомат в тройном размере до ввода в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга, применить налогообложение организаторов азартных игр от первого дня деятельности, согласовать с международными стандартами требования к расположению серверов и ускорить ввод в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга.

"Такие изменения позволят согласовать украинское законодательство с европейскими регуляторными моделями и получить гораздо большие поступления в бюджет. По оценкам H2 Gambling Capital, взыскания лицензионных платежей в размере, предусмотренном в Законе (без тройного размера), вместе с налогообложением валового дохода игорного бизнеса по предложенным изменениям в Налоговый кодекс ставкам (5% для букмекерской деятельности и 10% для онлайн-казино) с первого дня деятельности могут принести дополнительно 96 миллионов евро доходов бюджета в течение первого года", - говорится в сообщении BGC.

Ассоциация отмечает, что на рынке азартных игр онлайн ожидается стабильный рост в течение следующих пяти лет (примерно на 80%), соответственно будут расти и налоговые поступления.

"BGC также обеспокоена и хочет привлечь внимание органов власти Украины к незаконным попыткам регистрации торговых марок, которые уже принадлежат международным компаниям, работающим в области азартных игр онлайн, включая многих членов самой организации. В течение последних недель Украинский институт интеллектуальной собственности ("Укрпатент") получил десятки вредоносных заявок на регистрацию товарных знаков. Мы опасаемся, что такие действия будут охлаждать интерес международных компаний к инвестированию в страну и серьезно портить репутацию Украины как благоприятного для бизнеса региона", - сказано в релизе Ассоциации.

Такие заявки направлены исключительно на установление барьеров для входа на рынок и искривление конкуренции на будущем рынке азартных игр онлайн, что повредит украинским потребителям, добавляют в BGC.

По словам международного директора BGC Пьера Турнье, власти Украины и члены ассоциации обоюдно заинтересованы в становлении рынка азартных игр онлайн с эффективным регулированием.

"Мы готовы к решительным действиям относительно вредоносных заявок на регистрацию товарных знаков. И вместе с членами ассоциации BGC, которых непосредственно касается эта ситуация, намерены защищать их права юридическими методами. Однако, для этого нам понадобится поддержка уполномоченных государственных органов Украины, чтобы уменьшить потенциальные риски", - резюмировал он.

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Автор: УНИАН