Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "Ограниченный дефолт" (RD).
Как указывается в сообщении, рейтинг держится на этом уровне пока Украина продолжает реструктуризацию своего внешнего коммерческого долга.
После успешного завершения обмена еврооблигаций в сентябре 2024 года Кадмин распорядился о временном приостановлении платежей по внешнему коммерческому кредиту (Cargill 0,7 млрд долларов, платежи приостановлены с 3 сентября 2024 года), гарантированными государством еврооблигациями "Укрэнерго" (825 млн долларов, 9 ноября 2024 года) и варрантам ВВП (платежи приостановлены с 31 мая 2025 года).
Как ожидается, остановка обслуживания долга продлится до конца процесса реструктуризации.
"Долгосрочный рейтинг Украины останется на уровне RD до тех пор, пока Fitch не посчитает, что обмены завершены, а отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов нормализуются", - отмечает агентство.
Проблемы с выплатами по госдолгу
С 1 августа для Украины заканчивалась приостановка выплат по долгам, поэтому накануне страна проводила переговоры с кредиторами о реструктуризации. 22 июля Украина объявила об успешном достижении принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций, что является важным этапом процесса реструктуризации долга.
14 августа Международное агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Украины. В частности, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте с уровня "C" ухудшили до "RD" (ограниченный дефолт).
28 августа 97,38% держателей еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций "Укравтодора" общей стоимостью 20,47 млрд долларов проголосовали за предложенную реструктуризацию.