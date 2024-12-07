Сейчас Украина продолжает реструктуризацию своего внешнего коммерческого долга.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "Ограниченный дефолт" (RD).

Как указывается в сообщении, рейтинг держится на этом уровне пока Украина продолжает реструктуризацию своего внешнего коммерческого долга.

После успешного завершения обмена еврооблигаций в сентябре 2024 года Кадмин распорядился о временном приостановлении платежей по внешнему коммерческому кредиту (Cargill 0,7 млрд долларов, платежи приостановлены с 3 сентября 2024 года), гарантированными государством еврооблигациями "Укрэнерго" (825 млн долларов, 9 ноября 2024 года) и варрантам ВВП (платежи приостановлены с 31 мая 2025 года).

Видео дня

Как ожидается, остановка обслуживания долга продлится до конца процесса реструктуризации.

"Долгосрочный рейтинг Украины останется на уровне RD до тех пор, пока Fitch не посчитает, что обмены завершены, а отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов нормализуются", - отмечает агентство.

Проблемы с выплатами по госдолгу

С 1 августа для Украины заканчивалась приостановка выплат по долгам, поэтому накануне страна проводила переговоры с кредиторами о реструктуризации. 22 июля Украина объявила об успешном достижении принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций, что является важным этапом процесса реструктуризации долга.

14 августа Международное агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Украины. В частности, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте с уровня "C" ухудшили до "RD" (ограниченный дефолт).

28 августа 97,38% держателей еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций "Укравтодора" общей стоимостью 20,47 млрд долларов проголосовали за предложенную реструктуризацию.

Вас также могут заинтересовать новости: