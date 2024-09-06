По прогнозу агентства, общий государственный долг Украины составит 89,6% ВВП в 2024 году.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте с "CCC-" до "CCC+" и подтвердило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне 'RD' (ограниченный дефолт).

Согласно сообщению на сайте агентства, 30 августа Украина завершила реструктуризацию суверенных еврооблигаций (19,7 млрд долл.) и гарантированного государством долга "Укравтодора" (0,7 млрд долл.) на общую сумму 20,5 млрд долл. (24,3 млрд долл, включая начисленные проценты в течение двухлетней остановки выплат еврооблигаций в августе 2022 года) на восемь еврооблигаций с основной суммой долга в 15,2 млрд долларов.

Fitch прогнозирует, что общий государственный долг составит 89,6% ВВП в 2024 году (без учета реструктуризации других коммерческих обязательств), что ниже прогноза в 92,5% во время обзора в июне в результате операции обмена долга.

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"Несмотря на это, рейтинги новой эмиссии "CCC" и долгосрочный РДЭ Украины "CCC+" отражают все еще значительный кредитный риск, учитывая затяжной характер войны (с возможным продолжением в 2025 году), что приведет к сохранению значительного бюджетного дефицита (прогнозируемого на уровне 17,5% ВВП в 2024 году и 15,3% в 2025 году), а также неопределенность финансирования с 2025 года, частично из-за избирательного цикла в США, потенциальной усталости доноров и остаточных рисков относительно планов финансирования ЕС", - говорится в сообщении.

Проблемы с выплатами по госдолгу

С 1 августа для Украины заканчивалось приостановление выплат по долгам, поэтому накануне страна проводила переговоры с кредиторами о реструктуризации. 22 июля Украина объявила об успешном достижении принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций, что является важным этапом процесса реструктуризации долга.

14 августа Международное агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Украины. В частности, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте с уровня "C" ухудшили до "RD" (ограниченный дефолт).

28 августа 97,38% держателей еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций "Укравтодора" общей стоимостью 20,47 млрд долларов проголосовали за предложенную реструктуризацию.

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